罐頭遊具掰掰 基市打造特色公園

2018年03月24日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市政府去年在暖暖運動公園和成功陸橋下公園，增設共融式遊具，近日也將信義區孝德里一處荒地新闢鄰里公園，打造特色溜滑梯，極受親子歡迎；基隆市政府表示，未來將逐步盤點各區共融式遊具需求，打造更多的特色公園。

信義區公所指出，孝德里鄰里公園原為台62甲線隧道上方山坡，雜草叢生環境髒亂，經地方建議，由信義區公所認養規畫闢建為社區鄰里公園，經市府向營建署爭取補助經費350萬元，配置社區入口植栽景觀廊、既有三角公園廣場、地景公共藝術階梯滑坡、活動廣場、月形步道、具有可食地景社區農場。

基隆市長林右昌表示，孝德里鄰里公園運用原本施工挖掘出廢棄石塊，堆砌成自然具環保特色草溝，打造溜滑梯地景公共藝術，將基隆多山坡高低差的缺點轉變成優點，營造友善的人本環境；未來可配合市府整體規畫觀光景觀廊帶，成為市區及天外天環保公園銜接槓子寮砲台及碧砂漁港帶狀旅遊景點的中繼休憩景點。

工務處表示，目前全基隆市有100餘座公園，超過半數多是2014年以前興建，不少公園的設施老舊、使用罐頭是遊具或者遊具重複性質高，目前地方開始打造具備特色的鄰里公園，除了信義區孝德里鄰里公園，去年12月仁愛區公所在成功陸橋闢建公園完工，並引進共融式遊具。

工務處今年已規畫在中正和百福打造特色公園，另外，將盤點地方需求，計畫打造更多具備特色的鄰里公園供孩童遊憩。

(中國時報)