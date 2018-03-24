萬能科大、航空城公司 產學合作育才

萬能科大與桃園航空城公司簽署產學合作備忘錄，共同培育航空相關產業人才。（呂筱蟬攝）

友善列印
中國時報
呂筱蟬／桃園報導

萬能科技大學舉辦46周年校慶，因鄰近桃園國際機場，也是位於航空城內唯一大學，校方23日與桃園航空城公司簽署產學合作計畫，透過產、官、學、研多方合作，共同推展國際物流產業、航空輔助相關產業計畫，培養未來優秀航空人才。

桃園航空城計畫的物流經貿園區，積極引進國際物流配銷相關產業，萬能科大行銷系深耕倉儲物流教學，培訓物流與流通產業人才。而航空城計畫的旅運及產銷園區面向會展產業，行銷系訓練會議展覽產業人才，引導學生進入工商會議及展覽產業。

此外，萬能科大航服系培育航空暨運輸相關產業所需人才，也與各大航空、桃園機場、桃園捷運、安捷飛航訓練中心等十餘家企業簽訂合作意向書，學生就學期間安排短期及第4年的全年實習。

桃園航空城公司董事長黃適卓則說，在全球競爭的潮流中，機場城市在各地興起，帶動區域經濟成長，也成為吸引國際人才的磁鐵。桃園航空城計畫正穩健進行，除專責桃園航空城計畫招商行銷外，並積極協助桃園市政府推動亞洲矽谷創新人才培育計畫。

萬能科大莊暢校長表示，校方與桃園航空城公司未來的產學合作，將以合作開辦訓練或委託對方等方式進行學術或技術交流，並根據航空城發展相關產業需求規畫，提供人才養成之教育訓練。

(中國時報)

罐頭遊具掰掰 基市打造特色公園 微笑行李箱 承載物資獻愛

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。