萬能科大、航空城公司 產學合作育才

2018年03月24日 04:10 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

萬能科技大學舉辦46周年校慶，因鄰近桃園國際機場，也是位於航空城內唯一大學，校方23日與桃園航空城公司簽署產學合作計畫，透過產、官、學、研多方合作，共同推展國際物流產業、航空輔助相關產業計畫，培養未來優秀航空人才。

桃園航空城計畫的物流經貿園區，積極引進國際物流配銷相關產業，萬能科大行銷系深耕倉儲物流教學，培訓物流與流通產業人才。而航空城計畫的旅運及產銷園區面向會展產業，行銷系訓練會議展覽產業人才，引導學生進入工商會議及展覽產業。

此外，萬能科大航服系培育航空暨運輸相關產業所需人才，也與各大航空、桃園機場、桃園捷運、安捷飛航訓練中心等十餘家企業簽訂合作意向書，學生就學期間安排短期及第4年的全年實習。

桃園航空城公司董事長黃適卓則說，在全球競爭的潮流中，機場城市在各地興起，帶動區域經濟成長，也成為吸引國際人才的磁鐵。桃園航空城計畫正穩健進行，除專責桃園航空城計畫招商行銷外，並積極協助桃園市政府推動亞洲矽谷創新人才培育計畫。

萬能科大莊暢校長表示，校方與桃園航空城公司未來的產學合作，將以合作開辦訓練或委託對方等方式進行學術或技術交流，並根據航空城發展相關產業需求規畫，提供人才養成之教育訓練。

(中國時報)