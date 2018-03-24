微笑行李箱 承載物資獻愛

2018年03月24日 04:10 中國時報 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

座落於台中中區的1969藍天飯店去年耶誕節以行李箱打造高450公分的行李箱耶誕樹，成為老市區藝術亮點，節慶過後經整理可用的行李箱23日贈與天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團，在今年暑假將裝載台灣募集的物資、醫療用品等隨著志工團飛往史瓦濟蘭，志工周文蕊指出，這些行李箱不只承載愛也承載希望，未來將留在當地照顧據點陪伴志工們行善。

藍天飯店去年結合台中在地品牌AOU微笑行李箱打造行李箱耶誕樹，活動結束後整理出20多只行李箱贈予天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團，23日在飯店內舉辦捐贈儀式，天主教會台中教區神父黃清富、及志工周文蕊等人也到場說明志工團近年在史瓦濟蘭的助貧扶弱計畫。

周文蕊指出，天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團已邁入第9年，每年夏天醫療團和學生教育團都會到史瓦濟蘭進行義診以及課業輔導，近年也開始投入水資源淨化、NCP鄰里關懷弱勢兒童計畫、逆風少年專案計畫，希望透過飲水設備改善居民健康，也協助當地孤兒、偏鄉等弱勢兒童可以藉由教育脫貧。

黃清富表示，史瓦濟蘭離台灣有1萬1000公里，搭機要28小時才能到達，有了這批行李箱可以讓志工攜帶物資更安全便利，感謝藍天和AOU微笑行李箱的愛心。

(中國時報)