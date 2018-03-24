微笑行李箱 承載物資獻愛

友善列印
中國時報
／台中報導

座落於台中中區的1969藍天飯店去年耶誕節以行李箱打造高450公分的行李箱耶誕樹，成為老市區藝術亮點，節慶過後經整理可用的行李箱23日贈與天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團，在今年暑假將裝載台灣募集的物資、醫療用品等隨著志工團飛往史瓦濟蘭，志工周文蕊指出，這些行李箱不只承載愛也承載希望，未來將留在當地照顧據點陪伴志工們行善。

藍天飯店去年結合台中在地品牌AOU微笑行李箱打造行李箱耶誕樹，活動結束後整理出20多只行李箱贈予天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團，23日在飯店內舉辦捐贈儀式，天主教會台中教區神父黃清富、及志工周文蕊等人也到場說明志工團近年在史瓦濟蘭的助貧扶弱計畫。

周文蕊指出，天主教會台中教區史瓦濟蘭志工團已邁入第9年，每年夏天醫療團和學生教育團都會到史瓦濟蘭進行義診以及課業輔導，近年也開始投入水資源淨化、NCP鄰里關懷弱勢兒童計畫、逆風少年專案計畫，希望透過飲水設備改善居民健康，也協助當地孤兒、偏鄉等弱勢兒童可以藉由教育脫貧。

黃清富表示，史瓦濟蘭離台灣有1萬1000公里，搭機要28小時才能到達，有了這批行李箱可以讓志工攜帶物資更安全便利，感謝藍天和AOU微笑行李箱的愛心。

(中國時報)

萬能科大、航空城公司 產學合作… 石虎現身二水 但已遭路殺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。