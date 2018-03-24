第二、第五選區 新人搶初選

政治素人陳孝威（左二）23日在家人陪伴下前往國民黨北市黨部登記。（陳孝威提供）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市議員第一梯次提名登記23日截止，松山、信義區上演戲劇性變化，議員陳孋輝未領表不競選連任，原先她的助理打算參選，不過在最後一刻考量準備時間太少決定退出，該選區6人登記，預計全數獲提名；內湖、南港與中正、萬華除了現任議員外，還各有1席提名空間，將在4月舉辦初選。

第一梯次完成登記的3個選區，其中第二選區（內湖、南港）有現任議員陳義洲、闕枚莎、吳世正和國民黨文傳會主委李明賢、國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧，國民黨北市黨部規畫提名4席，除現任議員外還有1席空間，李、游將初選。

第三選區（松山、信義）提名6席，因為陳孋輝不競選連任，她的助理李煥中領表後考慮準備時間太晚，最後決定不選，現任議員王鴻薇、秦慧珠、陳永德、戴錫欽、前議員王正德及前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯等6人完成登記，預計都會獲得提名。

第五選區（中正、萬華）要提4席，除了現任議員應曉薇、吳志剛、郭昭巖外，因為議員鍾小平轉戰台北市長失去競選連任機會，多出1席空間將由新人陳孝威與林冠勳競爭。

此外，平地原住民、山地原住民則提名現任議員李芳儒和李傅中武。

昨天陳孝威在父母陪同下前往國民黨市黨部登記，他的父親還特別穿上退伍前的制服現身力挺，陳父、退役上校陳中鼎說，原先不希望兒子參選，但這一年來被兒子熱情打動，轉而鼓勵孝威趁年輕時改變這個城市與國家。

陳孝威說，這次參選，希望帶給國民黨年輕人新氣象，只要肯努力，又有自己的專業，就算是政治素人也能代表國民黨參選，改變這個黨的文化。

(中國時報)

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