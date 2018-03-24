鎖匠畫家嚴榮宗 25日分享人生故事

2018年03月24日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

畫家嚴榮宗自幼罹患小兒麻痺症，只有國中學歷，卻無畏身障與病痛磨難，以自創的「追光技法」，連續4年入選世界大賽，並於2016年獲得加拿大畫家最高榮譽的SFCA大師級肯定，本周日（25日）他將到新北市立圖書館總館演講，分享他的繪畫歷程和作品。

鎖匠畫家嚴榮宗，是鎖匠、篆刻家、也是油畫家，從小罹患小兒麻痺，近年又罹患大小腦萎縮，求學、成長過程充滿挫折，小學五年級時圖畫成績甚至被老師打「丁」，因為家貧，中學時放棄讀書夢，但他學開鎖、刻印章，從路邊攤鎖匠成為開鎖之父，連知名的警官開鎖大師謝文苑，都曾向他請益。

數年前嚴榮宗移民加拿大，拾起畫筆自學油畫，短短5年靠著自創的「追光技法」，在2016年榮獲加拿大畫家最高榮譽的SFCA席位，更出版自傳「追光勇士」分享不斷克服困境的人生歷程，以及成立公益身障繪畫班，義務指導身障朋友和有天分的孩子們作畫，傳承台灣的美術教育。

嚴榮宗近年罹患大小腦萎縮，逐漸握不住畫筆，與時間賽跑的他，25日將到市圖總館分享他獨創的「追光技法」，同時帶來他連續4年入選世界大賽的作品，希望鼓勵所有遇到困難的朋友們，「只有不願意，沒有不可能！」

活動訊息可查詢新北市立圖書館網站或電話（02）26757321。

(中國時報)