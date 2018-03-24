兒藝節玩劇萬花筒 好戲輪番登場

2018年03月24日 04:10 中國時報 馬瑞君 ／台中報導 ／台中報導

這個兒童節很藝術！台中市文化局舉辦「2018台中兒童藝術節」，以「玩劇萬花筒」為主題，4月1日至6月9日在全市山、海、屯、城各區舉辦34場表演和活動，包括結合國立台灣交響樂團推出室內樂經典音樂會，另由大開等多個在地兒童劇團帶來劇場萬花筒、社區萬花筒，均為免費或索票即可入場。

文化局表示，今年台中兒童藝術節「劇場萬花筒」地點在港區、葫蘆墩、屯區等文化中心，由台中市在地團隊大開劇團、小青蛙劇團、頑石劇團、童顏劇團、極至體能舞蹈團、聲五洲掌中劇團及泰雅原舞工坊，帶來7場表演。

「社區萬花筒」則將演出場地帶進社區，包括國小、社區文康中心、區公所禮堂等，由「劇場萬花筒」相同的7支團隊演出14場。各團隊帶來拿手好戲，大開劇團推出《好久茶的祕密8-媽咪宇宙特攻隊》、《賣香屁》、《哎唷～怪獸！》；小青蛙劇團帶來《三隻小豬》、《熊的傳說》；頑石劇團結合海洋環保議題演出《小白豚洛洛不寂寞》；童顏劇團《奶奶的奇幻世界》探討親子互動及長者照護。極至體能舞蹈團展演融合科技與戲劇的舞作《換位遊戲：大風吹》、《十二生肖慶團圓》；聲五洲掌中劇團表演《Q版媽祖傳》、《魔幻西遊記》；泰雅原舞工坊今年首度參演，演出原住民故事《月亮、太陽與勇士》。

此外，還結合國立台灣交響樂團「2018NTSO遍撒音樂種子在社區-室內樂經典音樂會」，安排銅管五重奏、木管五重奏、弦樂四重奏等不同類型的13場音樂會。

(中國時報)