武統是飯桶 抗中敲警鐘

2018年03月24日 04:10 中國時報 主筆室

中美貿易磨擦日益加劇，美國總統川普已簽署備忘錄，將對中國進口商品徵收高達600億美元關稅，貿易戰箭在弦上。當這二個世界巨人準備出手較量時，台灣在二大之間如何為小？如何自處乃至於如何自保？考驗的是蔡英文的智慧。

先把鏡頭轉向美國，在中美之間的矛盾衝突升高時，對美國來說，台灣的「籌碼價值」隨之升高。明眼人都看得出來，美國總統川普是在打台灣牌，除了包裹美艦泊台的《國防授權法》，川普上周簽署的《台灣旅行法》，為台美高層互訪打開綠燈，出牌更大。

《國防授權法》、《台灣旅行法》、美國國務院亞太副助卿黃之瀚訪台，這些都只是美國向台灣示好的序曲，接下來還有美國在台協會（AIT）新館將於今年6月落成，以及台美國防工業會議今年將首度移師台灣舉辦，美方會派何層級來台？更重要的是美國國會目前正在審議、支持美對台軍售、軍演、軍艦互訪等軍事交流的《台灣安全法》是否會通過？

從形式言，這些都可說是台美關係的重要突破，但這些突破，台灣該驚？該喜？卻難一刀切分。因為「天下沒有白吃的午餐」，川普背後的大國計算也甚昭然鮮明，就是要把台灣拉上中、美較勁的博弈場，當成牽制中國大陸的籌碼。也就是要把台灣牢牢地拉進美國「抗中」的陣營。蔡英文該怎麼回應呢？

馬政府時代國安會祕書長蘇起多年前就主張「美中台三邊關係平衡是最佳國安戰略」，蔡英文應找出籌碼，放到大陸這一邊，才能維持平衡。維持兩岸動態平衡不是不可能。表面上看，美國對台灣頻送秋波，陸方大為跳腳，兩岸關係好似劍拔弩張，然而，如果蔡英文仔細觀察，就會發現，台海的水面雖然冰冷激湍，水下卻有一股穩定的和平暖流。

首先，中共《求是》雜誌日前刊出長文論述對台工作戰略目標。這篇文章反覆引用習近平的話，主談的關鍵詞就是「和平統一」。文中特別強調，中共19大報告已將新時代對台工作的主要任務明確為「推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」。針對如此強烈的「和平」訊號，學者張五岳的評論是：「誰還講武統就是飯桶」。

《求是》文章不是中共釋出的唯一和平訊號，今年1月大陸前海協會副會長孫亞夫在〈對新時代堅持和平統一、一國兩制方針的新理解〉一文中，也反覆論述和平統一，並堅定地呼籲「切不可因為遇到困難而放棄和平統一的努力。」二篇文章，都在傳達一個明確的訊息，即對大陸內部武統之聲的約束，而事實上前一陣子大陸內部甚囂塵上的「武統」之聲，在《求是》雜誌的文章出來後，明顯沉寂。

蔡英文應當了解這些「和平訊號」反映的皆是「習近平意志」，特別是在大陸取消了習近平的任期限制之後，民族大旗下的統一期待升高，而習近平仍能不被鷹派的武統論影響，堅持打「和平牌」，這中間既有習近平身為大國領導人的智慧，更反映習近平對實踐「心靈契合統一」的理性堅持。就如習近平所說的「我們所追求的國家統一不僅是形式上的統一，更重要的是兩岸同胞的心靈契合」、「我們將毫不動搖堅持兩岸關係和平發展的正確道路」。

換言之，川普對台灣雖在明面上示好，但卻不無把台灣推向中美鬥爭前沿的算計；相反地，大陸對台情勢雖然在明面上仍然僵持嚴峻，但習近平堅持的和平路線，卻反而是台灣安全的最大保證。

一旦看懂了中美兩大在明暗之間拉攏台灣的戰略布局，蔡英文該怎麼做，就很清楚。在對美方面，蔡英文對美國的種種示惠，可以正面看待，卻不應見獵心喜，一定要戒慎以對，切莫掉入「抗中」的陷阱，反而更要積極地在中美兩大之間，尋找平衡，不要全面地倒向美國。

在具體行動上，不管是台美軍事會談或AIT的落成，台灣都應力持低調，美國來台的官員層級不必刻意運作，無須過度地刺激中共。

更重要的是在對大陸的態度上，要更積極地調整，習近平堅持和平路線，其隱含對台灣、對蔡英文展現的善意，蔡英文總統必須正確解讀，更要好好把握。在美國大打台灣牌的此時，蔡英文反而更要對大陸勤遞橄欖枝，鼓勵陸方也打台灣牌。引導大陸理解，光是只有政策上的惠台31條是不夠的，更要在政治面上修好「紅綠關係」，才能真正爭取台灣人心的支持。

對陸方言，要了解「武統是飯桶」；對台灣言，也要知道「抗中敲警鐘」，有此對應的認知，兩岸才能穩保和平。

(中國時報)