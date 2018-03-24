2018年03月24日 04:10 中國時報 主筆室

蘇澳籍「東半球28號」遭日本公務船水炮追擊事件延燒至立法院。駐日代表謝長廷23日答詢時，竟以日方握有「有人在釣魚、又有兩條魚」照片為由，暗指是我漁船違規。謝代表此言好像是「日本駐台代表」的回應，忘了他是領中華民國政府薪水的駐日代表。

日方到底握有什麼證據，在事證未完全攤開檢驗前，謝長廷就先入為主地判定是我漁船的錯，還公開讚揚「日本人做事很嚴謹」，一面倒地幫日方辯護，真叫人傻眼。

我漁船即使有違規在先，航進《台日漁業協議》海域，也屬我經濟海域，漁船就算違規釣了兩條魚，行政處罰權在我政府漁業署，日本公務船連兩天水炮追擊，跑到家門口打我們的小孩，像話嗎?

日本人做事嚴謹，國人大概都有相當認知。但做事嚴謹不等於可以過當執法、跑到我們領海撒野，這已侵犯我國主權。台日關係固然重要，但面對分寸領海都不能讓的主權尊嚴，政府理應硬起來一致對外。

遺憾的是，漁業署只忙著研議處罰漁船，卻對日本公務船執法過當軟趴趴回應。漁民原本寄望外交官討回公道，沒想到駐日代表竟以兩條魚的代價，就陪葬了我國的主權尊嚴。

謝長廷的伶牙俐齒在政壇出了名，面對漁民最在乎的護漁，卻一派輕鬆地回應台灣漁民比較「活潑」，天下四海為家，神出鬼沒比較難保護。謝代表或許不了解討海人的心酸，面對如此嚴肅話題才會說得如此輕鬆，難怪會有漁民寄望，乾脆請大陸護漁較有保障。

(中國時報)