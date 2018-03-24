2018年03月24日 04:10 中國時報 劉大年

經過7個月調查，美國宣布依據301條款，對中國違反智慧財產權展開報復，將對由中國進口約600億美元的1500項航太、資通訊及機械產品，加徵25％關稅；另外對中國的海外投資也會採取嚴審立場。相較於川普之前針對特定產品，但包括所有進口國的措施，此次是美國對單一國家所採取最嚴厲的貿易報復手段。而中國也立刻回嗆，中國外交部宣示對貿易戰「奉陪到底」。中美貿易大戰已點燃烽火。

301條款源自美國1974年的《貿易法》，美國過去引用過多次，台灣也曾被涉入。但過去主要止於調查報告階段，威嚇成分居多，此次根據調查結果對中國展開大規模行動，非比尋常。

除了301措施之外，美國下個月也將公布匯率操縱國監視報告，中國也是焦點，中美兩大經濟強權將陷入貿易戰的漩渦中。由於美國11月將舉行期中選舉，川普也才宣布將競選連任，目前美國經濟情勢不錯，就業市場也看好，但並未反應在川普的支持度上。川普對中國的經貿反制應是希望能有助於選情。

川普一直努力削減貿易赤字，但去年美國對中國貿易赤字3750億美元，幾占美國貿易赤字一半。川普深信只要解決中美貿易逆差，美國貿易失衡問題也可解套；但若稍有不慎，也會使中美貿易走向互相報復的雙輸結果。

除了貿易面的影響外，美國國內也有反對的聲音，認為提高關稅必然會轉嫁到消費者，增加通膨壓力。未來中國若提高關稅報復，首當其衝的可能是美國農產品；中國也可能減少對美大型合約，波音有可能受害。另外也不排除中國降低對美國地方政府的採購，將直接衝擊到美國經濟。

中美貿易戰會使各國貿易政策更趨向保護，但各國也會更積極建構自由貿易協定（FTA），以彌補失去的貿易機會，對於參與區域經濟整合困難度高的台灣相對不利。

美國對中國提高關稅可能會波及在大陸的台資企業，不過其中有些項目是「中國製造2025」重點扶植的項目，抑制中國產業發展的意味十足，但對台灣反而是一順勢發展的機會。另外由於台中美三角貿易型態，美對中的制裁也會衝擊到台灣出口。至於中國對美報復可能集中在農產品及消費性產品，並非我出口強項，對台灣來說機會有限。

對於中美貿易戰的因應，蔡英文總統表示，台灣會持續和美國協商溝通，確保貿易利益不被傷害，也提出4策略。建議政府應規畫完整的戰略布局因應，除了應掌握中美貿易戰對貿易走向、產業發展、物價及匯率變動、區域經濟整合及整體經濟成長的影響外，也應積極解決台美經貿問題，打造未來台美經貿新關係。（作者為中華經濟研究院區域發展研究中心主任）

(中國時報)