鷹派誘餌

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中國時報

當前，美國政府主張對抗中國的鷹派當道。美國總統川普23日簽署備忘錄，對中國產品開徵每年600億美元的懲罰性關稅。白宮鷹派貿易顧問納瓦羅就表示，川普簽署對抗「中國經濟侵略」備忘錄是「健康」的作法。包括美國貿易代表萊特海澤、商務部長羅斯、內定接任國務卿的蓬佩奧、將擔任白宮國家安全顧問的波頓等，都屬抗中鷹派，他們開始撬動東亞政經戰略變局，未來將直接衝擊兩岸關係，讓台海地區脆弱的「冷和」基礎，面臨地緣戰略變局的新考驗。

川普鷹派強推對抗中國政策，或許不是尋求與北京直接衝突，但川普可能錯估形勢，製造了他無法控制的對抗局面與混亂，讓台灣遭受池魚之殃。

同時，川普政府鷹派人士積極向蔡總統推銷「印太戰略」，看似對台灣有利，其實他們只對賣軍火有興趣，台灣若想緊抱美國必須付出代價。何況在「美國優先」原則下，川普政府雖由鷹派上陣，對北京祭出「貿易牌」與「台灣牌」，但善變的川普亦隨時可跟北京進行對自己政權有利的交易。

川普在簽署《台灣旅行法》後，未來若祭出「台灣安全法」，顛覆「一中政策」，將引爆台海危機。《台旅法》生效後，5月台美國防工業會議和6月AIT新館落成典禮時，美國鷹派是否派出可能刺激北京的高層官員與會，值得觀察。

台灣應洞悉川普政府的鷹派誘餌，務實採取「和中友美」的平衡策略，主動呼籲中美兩國應理性克制，讓台灣避過美中角力風暴。（全文見中時電子報）（作者為國家政策研究基金會國安組顧問）

(中國時報)

台灣兩面挨耳光 卡管奧步無上限

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