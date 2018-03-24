卡管奧步無上限

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中國時報
羅瑩雪

台大校長遴選爭議延燒，就在台大即將召開校務會議之際，總統府資政吳澧培、政論節目主持人彭文正等深綠人士，23日委託律師赴台北地檢按鈴申告管中閔違法兼任台灣大哥大獨立董事，涉犯《刑法》第213條或214條公務員登載不實罪或使公務員登載不實罪；並指台大校長遴選委員會，包括郭大維、黃韻如、陳維昭等人對管中閔未主動揭露兼任台灣大哥大獨董及違法兼職隻字未提，故意放任管中閔偽造文書等行為，亦涉犯《刑法》第131條圖利罪云云，令人瞠目結舌。

彭文正長期參與政論，應熟諳司法事務，不可能不知所謂公務員登載不實或使公務員登載不實，必須是所指文書上有應記載之事項，才有該事項被做不實記載之可能。但台大校長遴選辦法被推薦人資料上並無關於兼職的相關欄位，何來不實記載之可能？

況且，台大早就說明過，管中閔兼任台哥大獨立董事，事前經台大核准，台哥大還必須按年給付台大回饋金。這與其他兼任獨立董事的台大教授相同，完全符合規定，毫無違法之處。

既無可供登載不實之文書，何來偽造文書？既無犯罪之可能，台大又何來包庇犯罪之意圖？這個提告很可笑嗎？是這些飽學之士突然頭腦發燒短路了嗎？

當然不是。

這動作顯然是配合即將召開的台大校務會議，提供反管人士一個繼續歹戲拖棚，甚至翻盤的藉口和機會。就像多年前南部投票前夕，有人高喊「走路工，抓到了」，造成選情衝擊。事後雖然查明是子虛烏有，但敗選已成定局，回天乏術。類似卑鄙可笑的步數卻一再奏效，自然有人樂此不疲，一再爛技重施。

綠營卡管的荒腔走板已到野蠻無恥無上限之程度。台北地檢署竟還拉高格局，加碼偵查管中閔與政務官卸任後有無違法私赴大陸及洩密等情事。

民進黨全面執政後掌握的職缺何止成千上萬，竟為僅僅一個台大校長玩權弄法到如此醜陋不堪的地步。蔡政府到底要讓這個國家墮落到什麼程度，才肯收手罷休呢？（作者為前法務部長）

(中國時報)

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