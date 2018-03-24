台開賜福大佛 坐鎮花蓮祈福

台開集團感念花蓮歷經震災劫難，邀請2位法師帶領30位喇嘛在花蓮舉辦為期一周的祈福法會，會中展出高約9層樓的大型手繪佛像、沙壇城藝術作品。（張祈攝）

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中國時報
／花蓮報導

禪畫家洪啟嵩繪製的「賜福大佛」，臨摹雲岡石窟二十窟露天大佛，畫作高25公尺、寬13公尺，是全世界最大的手繪坐佛，感念花蓮歷經震災劫難，昨由2位法師帶領30位喇嘛在花蓮舉辦為期1周的祈福法會，為花蓮祈福。

洪啟嵩赴雲岡石窟臨摹

由台開集團、聞思修佛協會及尼泊爾多波基金會共同主辦的「大佛賜福節」，23日在洄瀾灣園區新天堂樂園舉辦開幕儀式，展出高約9層樓的大型手繪佛像、沙壇城兩件藝術作品，並邀請西藏喇嘛，進行為期1周的藏密盛大法會，現場還有少見的西藏金剛舞祈福。

賜福大佛是禪畫家洪啟嵩遠赴大陸雲岡石窟前繪製，2011年在現場完成全圖白描寫真、2013年完成全畫上彩，凝聚了雲岡石窟5萬9000尊佛的靈氣，連續2年運回台灣皆受阻，洪啟嵩說，與大佛溝通，賦予賜福大佛在世界各處賜福的使命，才終於順利運送返台。

每年農曆2月初8將舉辦

洪啟嵩分享首次來花蓮的特別經歷，獨自單車環島，卻在花蓮一連遇到單車爆胎、手電筒沒電，半夜摸黑在公路行走，卻異常平安地完成，心中對花蓮總有「該做些什麼的使命」，在震災後受邀來花蓮展出，心中覺得踏實，也盼花蓮能盡快展開重建腳步。

「提供一個來花蓮的理由！」台開集團董事長邱復生說，一場大地震嚇壞了花蓮人，也震垮了遊客的信心，他宣布每年農曆二月初八釋迦牟尼佛出家紀念日，將在園內固定舉辦大規模賜福活動，作為台開特色節日，塑造西藏有曬大佛、花蓮有賜福大佛節日，賦予遊客一個來花蓮的理由。

他強調，台開集團並不因一場天災棄守花蓮，反而更看好花蓮震後重建的實力，近5000坪的住宿休閒娛樂中心「新天堂樂園」預計今年分階段開放，並在花蓮玉里鎮重新規畫改建700坪、總計46間客房的旅館，並向花蓮業者採購500萬石材，用於園區開發建設，並支持在地石材業。

(中國時報)

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