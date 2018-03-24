朱宗慶續任國表藝董事長

朱宗慶續任國表藝中心董事長。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國家表演藝術中心第二屆董監事名單出爐，由現任國表藝董事長朱宗慶續任董事長。朱宗慶表示，目前最大挑戰是要讓高雄衛武營的順利開幕，接下來將積極徵詢及提名台北國家兩廳院、台中國家歌劇院新任藝術總監名單，交由董事會通過。

國表藝中心首屆董事長陳國慈因屆齡退休，朱宗慶於2017年1月接任，他表示，一年多來與文化部、董事會、三館一團之間已經建立起相當默契，未來除了全力促成全民共享文化園區的願景之外，也將持續建立制度平台來整合劇場資源能量，讓國表藝中心成為藝術工作者的家，以及民眾生活的一部分。

朱宗慶不只打擊樂團經營得有聲有色，更曾任中正文化中心藝術總監，是國內藝術行政管理教父級人物。昨天他也在媒體專欄以〈團體動力學〉為題，分享他數十年來從演奏、教學到管理行政的經驗。他指出，面對藝術環境的瞬息萬變，「既然不停的改變，是唯一不變的道理，那麼運用對團體動態的體察，也就有助於我們在一個又一個的當口轉換視角，無論在順風處還是逆境裡，都能找到契機的可行性。」

第二屆董事會成員包括吳靜吉、劉富美、鍾政瑩（鍾喬）、林淑真、鄭榮興、蘇昭英、路之‧瑪迪霖、朱士廷、高志尚、許勝傑、蔡長海，以及文化部政務次長楊子葆、教育部政務次長蔡清華、外交部政務次長章文樑；監事名單包括童子賢、楊其文、陳玲玉、張敏玉，以及文化部主計處處長李秋月。

(中國時報)

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