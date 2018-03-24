罕見三月颱 鯉魚下周恐成形

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中國時報
／台北報導

氣象局預估，明天或下周一日在關島附近海域有可能形成今年第3個颱風「鯉魚」，成為三月颱。巧的是，今年一月、二月已各有一個颱風形成；而一月至三月都有颱風，氣象史上僅1965年、2015年曾發生過，今年可望成為史上第3次，氣象局表示要再觀察，畢竟三月颱並不多見。

氣象達人吳德榮在個人專欄指出，三月台灣上空的導引氣流仍被西風所控制，颱風只能從低緯度穿過菲律賓進入南海。或是從菲律賓東方海面北轉，再受西風導引轉向東北，如果是後者，與台灣尚有一段距離，因此三月從未有颱風侵襲台灣的紀錄，民眾不必太過擔心。

吳德榮引用氣象局的資料，每年一至三月從未有颱風侵襲台灣，四月、十二月各有1次，八月最多，達到106次，其次是七月的94次、九月86次，可見夏秋才是颱風季節。

天氣方面，由於大陸冷氣團遠離，氣溫明顯回升，不過清晨溫度仍然偏低，氣象局預估，未來一周西半部地區大致為多雲到晴的天氣，東半部偶有局部短暫雨；明天至下周二水氣略增，北部及宜蘭、花蓮雲量增多。東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；各地大致上白天溫暖舒適，南台灣有些地方可飆到30度，但早晚仍有涼意。

此外，氣象專家彭啟明也認為，整體來說，穩定的天氣型態將持續到本月底，暫時沒有強大冷空氣或明顯強降雨的跡象，但早晚仍然偏涼，日夜溫差大；春天氣候變化劇烈，大家要把握難得的好天氣。

(中國時報)

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