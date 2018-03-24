勞檢桃機 勞動部長揪出11缺失

2018年03月24日 04:10 中國時報 洪安怡 、 范揚光 ／綜合報導 ／綜合報導

勞動部長許銘春上任未滿1個月即動作頻頻，繼本月初率隊前往國光客運突襲檢查後，昨日再度前往桃園機場第二航廈進行勞檢，結果發現施工單位開口未設柵欄或安全網等共計11項缺失，其中5處須立即停工，已經發出停工令，初步評估將開罰36萬元；最快今天下午進行複查，倘若合格才可復工。

桃園機場整體園區建設計畫總投資金額預估達2940億元，其中光第三航站投資金額就高達700多億元，職安署也將桃機列為檢查重點，2016年至今已經執行30場次勞檢，曾經要求7次停工，罰鍰超過百萬元。而職安署昨赴投資近16億元的第二航廈擴建工程進行檢查，目前該工程總進度已達8成。

昨日檢查後發現，北側西向外牆帷幕施工架未有安全網、北側格柵平台未設上下設備、1樓冰水機房施工架開口未設護欄、行李輸送帶開口未設護欄、樓梯轉台邊管道間開口未設護欄等；違反墜落3項、感電1項、機械危害3項、火災爆炸2項、缺氧中毒2項，共11項缺失，其中6項為主要缺失，初步預計開罰36萬元。

許銘春於勞檢結束後致詞，但一度口誤，將展現「勞動部」決心，講成「市府」決心。許說，營造業在世界各國都屬於發生風險率最高的產業，而桃園機場興建工程需要維持飛航安全、旅客進出順暢等，又是國家門面，挑戰性大，此次進行勞檢，是為提醒事業單位注意勞安，也希望公部門帶頭示範。

勞動部指出，職安署2014年成立後，積極推動各項減災策略，職災千人率持續下降，營造業部分，已由2014年12.015下降至2017年的10.036，降低幅度達16.5％。

(中國時報)