徐小可跳巧虎舞煲親情

2018年03月24日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

徐小可（右三起）和日商倍樂生台北分公司總經理小沼和幸一起見證「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展突破10萬人次。（盧禕祺攝）

徐小可23日趁著好天氣，帶大兒子與女兒到華山文創園區參觀「歡迎光臨 可愛巧虎島」特展，剛好見證到參展人數突破10萬人，她表示：「老公Ben（白吉勝）人不在台灣，一個人無法同時帶著3個小孩出門，要不然也想把小兒子一起帶來玩。」而大兒子「白開水」與女兒「白花油」昨手上抱著巧虎玩偶，開心參觀巧虎的家。

徐小可表示，兒子跟女兒為了看巧虎展，前一天就興奮到睡不著。兒子昨一早張開眼就問她：「要走了嗎？」她跟兒子說：「你還沒刷牙、吃早餐、換衣服。」講完後兒子立刻跳下床去刷牙洗臉，還不斷催她趕快出門，「平常叫他做這些事情，都要叫好久才會去做，為了看巧虎完全不用叫，就可知道『虎神』的魅力多大！」

當媽後看卡通台

大兒子今年將上幼稚園大班，學齡前都是巧虎伴隨家中3個小朋友，她表示，自己曾試著不讓小孩看那麼多電視，「後來發現與其自己教，不如交給『虎神』來教，自己也不需又吼、又叫、又生氣，小朋友還覺得爸爸媽媽好像發瘋了！」

她解釋，小孩會把巧虎當偶像來模仿，有時叫不動小朋友時，巧虎真的很管用。像她要求小朋友刷牙要刷20下，小孩都會問她：「為什麼要刷那麼久？」徐小可就會用唱的說：「巧虎說左邊刷刷20下、右邊刷刷20下！」孩子一聽便乖乖地去刷牙。

徐小可笑說，當媽後發現自己遠離塵囂，在家看電視除了巧虎之外，就只有卡通台；她婚前與曾國城錄節目時，曾聽他講巧虎的事情，當時心想：「知名金鐘主持人怎麼會跳巧虎的舞蹈？」還被曾國城回嗆：「小朋友長大妳就知道！」生了3個小孩後，她深深體會到當媽後不但沒有自己的時間，小孩看巧虎時還得跟小朋友一起跳，每次唱跳時她都會覺得曾國城彷彿就在旁邊一起跳，讓她覺得很有趣。

讚巧虎寓教於樂

現在她家中不但已有許多巧虎DVD，也有許多周邊商品，但這回帶小朋友來看巧虎展，她還是答應讓小孩一人買一樣巧虎商品，認為巧虎對小孩來說真的有寓教於樂的效果。之前她帶小朋友看巧虎的舞台劇與電影，看完後買了書跟DVD回去，每天晚上她與老公輪流講故事、唱歌給小孩聽，就連出遊在車上，也都是放巧虎的歌曲，反而增進家人的互動。

(中國時報)