邵雨薇 30歲前不嫁

邵雨薇昨記者會上獲贈吉他。（盧禕祺攝）

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中國時報
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邵雨薇加盟寬宏藝術跨界當歌手，23日舉辦記者會，她日前被傳劈腿張立昂、與合作《極品絕配》的吳慷仁、吳思賢搞曖昧，是「假戲真做」慣犯，她坦言近一個月來心情低落，但沒讓自己一直陷在低潮裡，「該澄清該說的也都說了，不必糾結在文字上給我的難受。」

儘管前兩任男友是元介、張立昂出面力挺，她心情仍受影響，身高163公分的她暴瘦至39公斤；她透露近期除了練唱、學吉他，大部分時間都在家，靠舉啞鈴抒發情緒，直言「現在真的沒人追」，「我是個比較封閉的人，對感情很遲鈍」，稱對方一定要直接表白，不然會覺得是自己自作多情；追問近期告白對象？她停頓幾秒，才緩緩說出：「就立昂吧！」

公開唱歌會害羞

28歲的她屢爆緋聞，但表示會謹守母親教誨「30歲以前不能嫁」，媽媽認為女生要獨立、靠自己，太早結婚沒保障，因此她下定決心當歌手，預計今年底發片完成夢想；至於是否挑戰唱跳？邵雨薇笑回：「我會同手同腳，如果有同手同腳跳起來好看的舞就可以。」

她戲劇表現亮眼，《1989一念間》、《極品絕配》等電視劇廣受好評，但對歌唱領域，邵雨薇直呼害羞：「覺得自己很像新生報到，因為我慢熟，平常不太敢公開唱歌，開車時才會唱。」透露最愛徐佳瑩、林宥嘉及盧廣仲等人的歌。

(中國時報)

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