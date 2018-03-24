林美秀：將無止盡休息

林美秀（右）和方季惟2人形象大相逕庭，但戲外惺惺相惜。

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中國時報
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小8（左）敬業露側乳戲水，曾之喬搞笑作勢推對方入泳池。

黑色喜劇《喜從天降》（暫定）23日舉行台中探班記者會，小8一襲露乳中空火辣裝扮吸引目光，曾之喬則小露香肩，但林美秀的發言最驚爆，她表示今年5月將開始「無止盡」休息。

林美秀表示，主演電影《王牌教師麻辣出擊》才殺青，又同時接演《喜從天降》和《殺手不笨》兩片，之後想休息學做麵包、肥皂，難道要息影？她表示：「很難講。」但澄清不會刻意不演，「隨緣，有機會就演。」笑言希望有廣告邀約，生子方面仍順其自然。

劉冠廷認愛孫可芳

林美秀和玉女歌星方季惟、喜劇演員百白在片中飾演貴婦團，林表示和方原本是「臉友」，初次見面就問彼此年齡，發現2人同年，加起來剛好超過100歲，還非常欣賞彼此歌聲，方季惟現場小唱林美秀的〈金罵沒ㄤ〉，林美秀打趣說：「唱了就有尪！」

劉冠廷之前被爆料交往10年女友就是拿下金鐘女配角的孫可芳，他昨大方承認：「對啊！」2人被偷拍後訝異自己原來紅了，不但沒感到壓力，反而因公開戀情鬆一口氣。愛情長跑難道沒結婚念頭？他笑說阿嬤叮嚀過：「飼人袂飽，嘜想郎誒查某囝仔（自己都養不飽，別想別人的女兒）。」

該片由監製李烈、黃江豐，與導演李中繼《青田街一號》後再攜手，柯宇綸和廖峻上演「人鬼兄弟情」，小8和柯宇綸飾演育有一子的夫妻。小8過去擔任許多電影活動主持人，笑說沒想到第一次演電影就當媽，但她表示在片場其實柯宇綸和小孩子玩的最開。該片4月中殺青，年底上映。

(中國時報)

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