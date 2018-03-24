謝盈萱料想失智不忘劇場

謝盈萱（左）和王道在微電影中有深情父女戲。

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中國時報
專訪

謝盈萱、王道演出故宮博物院推出的微電影《故事的宮殿：記憶在手心》，她在電影中繼承已退休失智父的志業，擔任文物研究人員，而父親也因為失智症，總忘記自己退休，每天去故宮報到等開會，她感受片中職人為工作付出一切，投射到自己演員身分，設想：「若有一天失智，我還是會走進劇場。」

謝盈萱從舞台劇轉戰影劇圈約莫2年，算是「劇場女神」、「影劇新人」。她說過去最美好的記憶在25歲到30歲，那時是她初入業界，開始吸收大量資訊的時候，「如果我真的失智，記憶可能會回到那5年，下意識地走進劇場，走上舞台，然後看著台下的觀眾。」

電影拍攝父女互動感人，實際上謝盈萱跟父親互動不多，她的父母都是老師，家教甚嚴，「從小我們都是看爸爸的眼神過日子，很少說話，也沒有說過『我愛您』，長大後曾試過，但他們給的回覆頗冷淡。」她用紅包表達愛意、巡演飛出國保險掛父母名下，自認給的愛挺務實。

珍藏一束長髮

故宮保留許多古文物、寶物，謝盈萱也分享自己的「珍藏」，「我國小時都留長頭髮，有天想一次剪掉，後來留了一束剪掉的頭髮，那束頭髮對我意義重大。」她像保留古物一般保留至今，也留存了一段回不去的時空，她認為頭髮雖然是死的，但在某些時刻可以活化自己的價值。故宮微電影《故事的宮殿：記憶在手心》已於故宮官方臉書、YouTube上映。

(中國時報)

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