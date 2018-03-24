入住台北加賀屋 抽東瀛尊榮之旅

2018年03月24日 04:11 中國時報 劉育良 報導

日勝生加賀屋慶祝兒童節，推出以小朋友為主的活動，大人小孩都開心。（日勝生加賀屋提供）

日勝生加賀屋自4月1日至5月31日，推出男兒節文物特展。（日勝生加賀屋提供）

位於日本石川縣能登半島上的「加賀屋」，以極為貼心的服務打響百年老店名號，吸引無數旅客慕名前行。台北日勝生加賀屋以此為禮，祭出「加賀尊榮之旅」，只要入住北投加賀屋消費滿萬元就有機會免費入住日本加賀屋，就可在今夏享受北陸的頂級美食和名湯。

加賀屋被日本皇室每年指定的泡湯度假聖地，自1906年開創後，坐擁七尾海灣及周邊翠巒壯闊美景，以及提供1200年歷史名湯「和倉溫泉」，外加該館管家秉持「一期一會」的精神，用最真摯態度迎賓，賓至如歸的以禮相待，締造該館在日本、台灣等地旅人心目中至尊形象。

加賀屋的好，有口皆碑，日勝生加賀屋從4月1日起到9月30日期間，只要入住日勝生加賀屋消費滿萬元，就有機會抽中來回機票、免費入住日本加賀屋。此外，在活動期間內，於日勝生加賀屋全館無論消費項目，只要滿5000元，就能參加抽獎，成為免費入住日勝生加賀屋的幸運兒，不出國也能享受同等級的一流服務。在活動期間共有3次抽獎，把握機會，來越多次中獎機會越高。

推兒童入住免費方案

隨著春假5天假期將屆，日勝生加賀屋4月7日至15日期間，以「寶貝最大‧寶貝隨行住」方案，只要帶著寶貝入住慶祝兒童節，4到11歲小朋友入住免費，再加送一房優惠，共享親子天倫樂。入住即可品嘗到融合日本男兒節及賞花野餐等元素製成的「雀隱」春季料理。此外，從4月1日起到15日止推出「寶貝泡湯不加價」活動，小朋友可以和大人免費一同使用獨立湯屋（每間最多3人），以白磺泉洗滌身心，元氣滿滿的再出發。

Index

相約入住加賀屋

今夏同遊日本趣

活動時間：4月1日到9月30日

抽獎時間：7月2日、9月3日、10月1日

活動方式：

★入住日勝生加賀屋消費滿萬元，抽日本加賀屋機＋酒雙人行（市價4萬6000元），內含日本加賀屋雙人住宿（包含早晚餐）1張，長榮航空桃園到日本小松來回機票2張

★在日勝生加賀屋全館消費滿5000元，抽該館雙人住宿券（含早餐）1張

洽詢電話：（02）2891-1111。活動規則以官方網站為準

(中國時報)