ChefOil主廚精選臻至完美

2018年03月24日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

圖片提供泰山企業

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首屆《臺北米其林指南》發表，正當饕客們為預訂不到餐廳苦惱時，料理背後「隱藏的大明星」，晚宴御用烹調油品「ChefOil主廚精選」亦成為焦點，形成另類殊榮。泰山企業與米其林一同見證台灣美食文化地位，以高規格原瓶原裝進口的「ChefOil主廚精選」呈現料理美學的極致奢華，親切的售價當起「廚房界的米其林」。

食安問題多，隨著健康意識抬頭，民眾愈來愈知道要選好的食材，卻常常忽略正確的「油」該如何使用，買到對的油，更需要用對的方式去烹調，才能跟食材結合，表現最佳的口味與營養。台灣老牌油品大廠泰山，自1950年在地耕耘數十年，2013年黑心油事件爆發時，泰山是經濟部首波公布的GMP合格廠商之一，秉持實在經營、嚴格把關的態度，成為少數挺過黑心油風暴的廠商。

融合食材健康營養

「用錯油，可能會毀掉一道好菜！」高質感的「ChefOil主廚精選」，共有Extra Virgin第一道冷壓橄欖油、Grapeseed Oil葡萄籽油，及Rice Bran Oil玄米油等三款頂級油品，在家就能享受米其林等級的料理美學。每款油各有不同優點，以烹調溫度彰顯對美食料理的講究，需根據不同烹調方法，選擇合適的用油，才能融合食材健康營養。

「Extra Virgin第一道冷壓橄欖油」使用西班牙當季採收橄欖，採收後24小時內榨油，適合涼拌與低溫水炒。「Grapeseed Oil葡萄籽油」每公升來自於500公斤的新鮮葡萄，油質細膩柔順，發煙點可以到200℃，是中火拌炒或嫩煎的好搭檔。「Rice Bran Oil玄米油」萃取自營養的糙米胚芽，發煙點230℃以上，非常適合大火快炒、乾煎、油炸等中式手法。

在家享受料理美學

因《米其林指南》獨特而慎重的評級制度，成為全世界獨一無二的美食聖經。泰山行銷副總雷松清表示，「ChefOil主廚精選」是泰山食用油品牌價值的傳承，擁有最嚴謹的品質把關，除了堅持自歐洲原瓶原裝進口，品質達國際水準，並提供QR-code追溯產地的機制，加上受到西班牙農業部、泰山油品實驗室、西班牙第三公證單位LJB，及SGS第三公證單位等四道門檻層層把關。有如媲美《米其林指南》在食材品質、準備技巧、口味融合、創新程度，與廚師理念等高標準評審，期望消費者在家就能夠享受米其林等級的料理美學。

(中國時報)