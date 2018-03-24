Lara收玫瑰花束空歡喜

Lara（右）和姊姊梁妍熙（Esther）在美國一起工作，連情人節都一起過。

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中國時報
報導
Lata在聖地牙哥海岸邊玩起大仙人掌樹。
自豪收納達人的Lara買了4個行李箱，仿俄羅斯娃娃方式打包。

梁心頤（Lara）上個月到美國邁阿密大學、哥倫比亞大學演出兼旅遊近10天，期間剛好遇上西洋情人節。她曾期盼體驗美國人如何度過情人節，但最後卻是空歡喜一場。她一到入住飯店，櫃台突然遞上玫瑰花束，她一度以為是粉絲或愛慕者而開心收下，沒想到仔細一看上面的卡片，卻是送給姊姊的，原來是姊姊的曖昧對象越洋訂了花送到飯店，Lara打趣說：「好難過，原本以為是送我的。」

Lara此次美國行，橫跨了美東、美中、美西，從氣氛優閒的俄亥俄州到洛杉磯，馬上感受到緊湊和壓迫感。她舉例在咖啡店上廁所時，她才剛進去沒多久，馬上就有人來敲門，「我進去不到兩分鐘就有人敲，但她明明看到我進去一下，就開始不耐煩。」

血拼4行李箱

她笑說這次完全沒豔遇，反而常被路人誇鞋子很好看。有趣的是，她在洛杉磯和大姊一家人吃飯，經過一間酒吧，和一名帥氣中性的外國女子對視，被對方讚美：「Beauriful！」

她此行也不忘血拼，共買了4個行李箱和3個包包，她自誇是打包行李高手，把行李箱一層一層塞進去，順利帶回台灣。

Lara預計今年秋天發行新專輯，已錄完7首歌，近日忙於籌備新歌MV，以及由她和姊姊的「妹妹娃娃多媒體」擔任主辦之一、4月27日在台中舉辦的「女力爆發Girl Power」演唱會。

(中國時報)

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