周丹薇 遊威尼斯憶亡母

2018年03月24日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

周丹薇每天在碼頭搭船上課，前後竟走破2雙鞋。

周丹薇這次隨身帶著媽媽用的「小兔子媽媽」吊飾到威尼斯。

周丹薇（左）站在25歲小洋男翻譯身邊沒有違和感。

周丹薇和媽媽感情甚篤，母女相依為命多年，91歲的媽媽去年中過世後，她至今魂牽夢縈，今年2月農曆年，許多朋友怕她孤單，邀她一起過年，但她最後決定一個人到羅馬、威尼斯尋找與媽媽共同回憶，現在聊起最愛的媽媽，她仍哽咽心痛：「真的好想念她。」

她過去常帶媽媽到荷蘭、英國、美國、加拿大、瑞士等歐美國家旅遊，光歐洲就去了2次，她說媽媽喜歡逛小店買飾品，「當時我對琉璃還不懂，媽媽已經在當地買了琉璃鑰匙圈、琉璃手鍊，我很珍惜，都留了下來。」現在她也一頭栽進琉璃藝術創作，無法自拔。

暱稱媽媽小兔子

她最後一次和媽媽出國是3年前到上海探親，「媽媽屬兔，我都叫她小兔子，以前她愛往外跑，這2年說不想跑了，這麼愛動的人卻說不想動了，我真的很難過，她不喜歡走路時我要拉著她，她會覺得自己沒用，所以後來就告訴我都不出門，是個很貼心的媽媽。」

周媽之前有個小吊飾，每換皮包就把吊飾掛皮包上，她把吊飾稱為「小兔子媽媽」，這次她到威尼斯也帶著它，感覺媽媽在身邊。她說，媽媽的家鄉是水鄉無錫，媽媽怕水卻又喜歡坐船，所以母女多年前造訪威尼斯，她幫媽媽挑了划槳的船，這樣才坐得安心舒服。

7天30萬上琉璃課

她這次在威尼斯巧遇當地一年一度的面具節，由於威尼斯的琉璃舉世聞名，所以她在出發前已安排到當地上琉璃課，學他們吹製玻璃、噴槍式手藝和平板融合技術，「去之前，老師說有2位學生，到當地才知道只剩我1個，變成1對1家教。」

因為只有她一名學生，學費不便宜，7天要價近30萬，有趣的是，她每天早上7點吃完早餐趕9點的船，飯店走到碼頭要40分鐘，期間要經過6座橋，再搭40分鐘的船到玻璃島，下船之後再走20分鐘，「義大利都是石板路，我走到2雙鞋都開口笑。」

她這趟歐洲行耗費約70萬，她笑說沒有豔遇，唯一陪在身邊的是25歲、會說中文的義大利帥哥翻譯，她當時曾開心撩弟，逗他：「有人說你長得像湯姆克魯斯嗎？」他害羞說有，60歲的她和他搭肩站一起零違和感，「我都可以當他娘了，不能殘害幼苗啦！」

(中國時報)