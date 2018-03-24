潘越雲掙得錢 憾父母無福享受

潘越雲認為認為孝順父母，不一定要用物質來換取，只要家庭和樂、孩子平安就是最好的孝順方式。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪

潘越雲17歲時就歷經父母雙亡，她日前接受「2018旺旺孝親」活動邀請，談起這段她心中永遠的遺憾，忍不住紅了眼眶，哽咽說：「當我還沒有能力賺錢時，是父母給我的愛，把最好的給小孩；當我有賺錢的能力，我卻沒有辦法養育父母親，心裡很痛。」她道出「子欲養而親不待」的痛，呼籲大家愛要及時，有空撥通電話，或回家看看父母。

潘越雲出生在公務員家庭，記憶中的父親寡言，喜歡養貓狗、種花草，母親愛古典味，喜歡穿著上海師傅訂製的旗袍。她笑說自己興趣像爸爸，品味像媽媽。但16歲那年母親罹癌，身為家中老么的她，每天除了上學，就是在家照顧媽媽，甚至還曾休學1年，但17歲時，媽媽仍不幸在母親節前夕撒手人寰。

年齡增長更思念父母

她的父親在工務局上班，工作時意外受傷導致顱內出血，送醫急救2、3天後也離世，距離潘媽媽過世僅半年，她說：「那時很年輕，不懂生離死別，但慢慢成長之後，隨著歲月、年齡增加，對父母的思念越來越濃厚，到現在我還是無法放下對父母的思念。」

父母離開後，她半工半讀自力更生，雖然有哥哥、姊姊陪伴照顧，但她坦言，此事對她影響甚大，不僅培養出獨立的個性，她也變得較為沉默寡言、獨來獨往，凡事都先思考再行動，也更懂得關懷他人，「我確實從17歲到現在，都是很獨立的個性，所有事情都自己解決處理，這種個性沒有什麼不好。」

她一夕之間學著長大、獨立，然而每當夜深人靜時，她總害怕「黑暗的來臨」，更怕颱風造成停電，她打趣說：「雖然住離哥哥、姊姊很近，但畢竟一個人，怕又是另外一回事。」即使到了現在，她仍習慣準備很多蠟燭、家裡也布置了許多吊燈，才能帶給她安全感。

和樂融融就是孝順

若父母還在世，最想帶他們做什麼？她想做的全都是相當日常的事情：「如果他們還在的話，不管有沒有成家，我一定是讓父母跟我一起住，我會花更多時間陪伴父母親，讓他們無憂無慮，要吃飯我可以燒菜、陪他們散步也可以，陪著喝茶、喝咖啡都沒有問題。」

如今潘越雲已為人母，更能體會做父母的心情，因此她認為孝順父母，不一定要用金銀財寶，或是物質來換取，只要孩子能夠平安順利，一家和樂融融，就是最好的孝順方式。

(中國時報)

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