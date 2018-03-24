潘越雲璽兒相處如知己

2018年03月24日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

潘越雲17歲那年接連失去父母，也培養出她獨立的個性。（粘耿豪攝）

潘越雲3歲時的照片，也是唯一留下來父母替她掌鏡拍攝的。

齊豫（左起）、三毛、潘越雲32年前聯手打造台灣第一張實體CD唱片《回聲》。（資料照片）

潘越雲的獨生女「璽兒」已18歲，女兒的出生彷彿投射出兒時的自己，潘越雲說，當年父母照顧她的方式，很自然地就用在女兒身上，「譬如蒸了一條魚，我會把最沒有刺的地方、魚背的地方挑起來，但挑起來還要再去摸，確認沒刺才給小孩吃，像這些動作，我小時候也看過我母親做過，會把結實的魚肉給小孩吃，大人吃有刺的。」

當年她毅然選擇離婚，做了很多掙扎，擔心無法給女兒一個完整的家，「但我覺得一段婚姻如果不是那麼完美，就讓它用很不完美的方式收場，其實對各自都滿有幫助，我相信小孩會慢慢理解。我唯獨沒辦法給她一個完整的父母親、完整的天和地，所以對我來說也要兼顧到嚴格和柔和的一面。」

她自豪從小給女兒準備的衣服永遠都是乾乾淨淨，不會看到醬汁染到衣服，打趣笑說：「當了媽媽以後，才發現我是個很有耐性的人。」

她和女兒感情好到像好友一樣，她笑說女兒幼稚園寫母親節卡片給她，上面大剌剌的寫著：「謝謝潘越雲，每天做菜給我吃！」讓她好笑又覺得可愛，告訴女兒：「我是你媽咪啦！」女兒從3歲起就熱愛畫畫，連在餐巾紙上的隨意塗鴉，她至今仍捨不得丟，每次看著女兒的作品，還會和女兒撒嬌誇獎：「我好崇拜妳哦！怎麼這麼會畫。」

如今璽兒即將上大學了，前一陣子母女倆還研究起填志願，潘越雲也錄取台師大流行音樂產學應用碩士在職專班，當起學生，除了忙念書、教書，她和齊豫將攜手於6月9日在小巨蛋舉辦「回聲」演唱會紀念已逝好友三毛，工作相當忙碌。演唱會購票洽ibon售票系統。

(中國時報)