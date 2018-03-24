2018年03月24日 04:11 中國時報 蔡琛儀 專訪

潘越雲在《情字這條路》專輯內頁寫下對父母的思念。

潘越雲媽媽下葬的時候，有一只生前她戴著的玉鐲子陪葬，23年後，隨著撿骨儀式而跟著出土，潘越雲說，當時因為還沒結婚，很自然地覺得自己應該好好保管玉鐲，於是將這只玉鐲泡了好幾天嬰兒油，讓它吃油恢復光澤，再由她小心地收在盒子裡，也成為她多年來思母之情的寄託。

她現在偶爾會將玉鐲拿出來，用油保養，「玉的材質雖沒很好，但就是一種親情的思念，覺得它就等同是我的母親。」至今連兄姊、女兒都還沒看過鐲子，她也打算找個機會讓家人們也一起看看。

個性使然，她不擅長對他人訴說對父母的思念，想起他們時，就會靜坐以冥想的方式和爸媽對話，更常以文字宣洩對父母的思念，她1988年推出台語專輯《情字這條路》，在專輯內頁寫下思念之情，她表示，自己可以寫很多，但就是沒辦法用「說」的，只要一說，就會淚流不止。

《情字這條路》內頁文字：「14年來，未能再依偎怙恃。這樣的心情，隨著流淚的歲月，淌成一條懷念、獨立、成長的河。這條河慢慢流著，流過黑夜裡的歌聲，流過記憶裡的童年，父母的臉，故鄉的陽光和西子灣…如此親切、熟悉的閩南語，曾經是父母和我之間永恆的語言，但14年了，卻一直沒有再使用過它。再用時，已從懷念裡來到錄音間，麥克風前，雖然河流依然，只是一切變了…子欲養而親不待。」

(中國時報)