2018年03月24日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

麥當勞即日起並全面開放「信用卡小額支付」結帳。（麥當勞提供）

「去麥當勞不用掏現金了！」繼4大超商陸續導入信用卡、Apple Pay等多元支付後，麥當勞即日起也全面開放「信用卡小額支付」，同步開通Apple Pay、Google Pay及Samsung Pay，全台近9成門市，包含歡樂送線上訂餐皆適用，打響速食業者第一槍。

麥當勞表示，目前開放小額支付的銀行，共有中國信託、國泰世華等27家，適用Visa、JCB、MasterCard，而悠遊卡等電子票證支付，則還在規劃中。

網路刷滿額再送兌換券

為提升使用率，3月28日至4月17日透過歡樂送網路訂餐，刷Visa單筆滿420元，就贈「Visa歡樂餐$420」兌換券乙張，可至門市兌換套餐：麥克雞塊16塊、麥脆雞3塊、BBQ雞翅4塊，及大薯2包。此外，4月18日起至5月29日到麥當勞刷Visa單筆滿300元，即贈送「四塊麥克雞塊」兌換券1張。

其他業者方面，目前肯德基實體餐廳皆可使用悠遊卡，刷卡則尚在評估中，線上刷卡去年底則已開通。摩斯漢堡提供現金、MOS CARD付款，也可下載「MOS Order」App，用信用卡儲值MOS CARD點數。

(中國時報)