2018年03月24日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

張棟樑（右）歌唱事業走紅後接演多部偶像劇，圖為他和郭采潔演出的《無敵珊寶妹》。（資料照片）

張棟樑初出道青澀爽朗模樣，被封「微笑王子」。（資料照片）

張棟樑相隔2年多推出新EP《最好的 快要發生》，為了推翻王子形象，他跟女經紀人吵架無數次，選歌、造型等前置作業各持己見，互掛電話、拍桌衝突不斷，張棟樑回憶當時情形：「那時我直接放狠話，如果要唱時下流行的東西，那我不要唱。」被經紀人回嗆：「那你自己拿錢出來發片啊！」如今兩人磨合3年，情同姊弟。

他曾為新歌〈晴天樹〉自言自語1個半小時，只為說服團隊收錄這首歌，經紀人回想這段往事一度落淚：「棟樑說做專輯不是為了自己爽，他說：『如果我再唱同樣的東西，沒有人會覺得不對、不好，但重覆的東西只會消耗歌手，我只希望讓大家記得張棟樑。』」經紀人當下腦中只閃過一個念頭：「天啊！我不要把他給毀了。」

出道15年曾合作各大唱片公司，張棟樑透露過去選的歌、暖男形象都是包裝出來的，公司甚至要他配合「假偷拍」炒緋聞，讓他長期壓抑、不快樂，「我很不適應唱片公司的合作模式，也沒有太多左右意見的空間。」現在他不想做王子，新造型要求越素越好、妝越淡越好。

隱私沒必要交代

36歲張棟樑感情成謎，性向更是大家好奇焦點，如今「舒服做自己」的他，透露身旁「有個像家人的伴」；已視對方為「家人」，想必交往多年？他保有一貫神祕態度說：「要多久才可以變成家人各有定義，數字已經沒關係！現在的我很自在、很開心。」

新歌〈魚與熊掌〉高唱「順從或抵抗、姿態都要漂亮」投射在張棟樑身上，如同他所說的無法拒絕外界探尋隱私，卻還得笑著回應，「這些關起門來的事，真的沒必要交代太多，跟我是不是藝人沒有關係，每個人應該都有屬於自己不願意分享的故事。」

(中國時報)