巴塞爾鐘表展現場直擊－時計之美 禮讚大自然

ORIS「生命之源」限量腕表是以經典Oris Aquis潛水表為延伸，向萊茵河致敬，6萬5000元。（ORIS提供）

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中國時報
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流經6國的歐洲文明大河萊茵河，成為ORIS關心水資源問題的設計主軸。（ORIS提供）
ORIS發表「Clipperton」限量腕表，透過贊助探險隊的保育生態計畫，展現對地球的愛，5萬8000元。（ORIS提供）
蕭邦肩負企業責任，新款L.U.C Quattro玫瑰金腕表將百分之百採用符合道德的「公平採礦」黃金。（CHOPARD提供）
GUCCI以自然萬物為素材融入腕表設計中，圖為珊瑚蛇G-Timeless系列腕表，3萬7000元。（GUCCI提供）
女潛水家配戴域峰表Raider Bathy 120 MemoDepth潛水腕表。（Favre-Leuba提供）
域峰表今年發表Raider Bathy 120 MemoDepth潛水腕表，向50年前的第一只Bathy潛水表致敬。（Favre-Leuba提供）

人類追求工藝的終極目標，不外乎是讓生活更加美好，透過對時空與宇宙萬物的了解，藉此向大自然致上敬意。ORIS今年在BASEL發表「生命之源」腕表和贊助生態保育的「Clipperton」限量表，蕭邦（Chopard）將在今年7月達到全面採用「公平採礦」黃金製成珠寶和腕表，為瑞士腕表工藝更添理想色彩。

ORIS關心水資源 贊助保育

ORIS在今年BASEL發表關心水資源的「生命之源」腕表和贊助生態保育的「Clipperton」限量表。「生命之源」限量腕表是以ORIS的經典Oris Aquis潛水表為延伸，表背飾有萊茵河流經歐洲大陸的地圖，從瑞士阿爾卑斯山區海拔2343公尺的托馬湖，流經6個國家，最後注入北海，全長達1233公里，孕育無數生命，灌溉歐洲文明，全球限量2343只。

「Clipperton」限量表則是ORIS贊助Clipperton探險隊踏上墨西哥西岸克利珀頓島，觀察了解這個無人島獨特的自然生態，藉此保護海洋和從事珊瑚護育計畫。

蕭邦結合道德與工藝美學

蕭邦（CHOPARD）早在2013年就承諾要逐步採用來源合乎道德、「公平採礦」的黃金，直到百分之百全面採用為止，今年7月，蕭邦即將完成當年立下的偉大承諾，打造結合道德、工藝美學的珠寶腕表作品，在珠寶界樹立企業責任的典範。

今年蕭邦為慶祝Happy Sport上市25周年，推出一系列的新表款，此外，所有全系列的玫瑰金和鉑金表，也都會採用「公平採礦」的黃金，其中一只L.U.C Quattro腕表，搭載L.U.C 98.01-L機芯，具有長達9天的動力儲存功能，並獲得瑞士官方天文臺精密時計認證，表殼採用典雅高貴的18K玫瑰金表殼，最具有代表性。

域峰表深入海底探祕

探險家為了探索大自然的奧妙，不惜冒著生命的危險上山下海、挑戰極限。域峰表（Favre-Leuba）繼去年發表Bivouac登山表，重新找回品牌的DNA後，今年再乘勝推出Raider Bathy 120 MemoDepth潛水腕表，該表復刻自1968年的Bathy潛水表，但增加了記錄潛水深度的功能，藉此慶祝Bathy潛水表50周年，並向勇於挑戰潛水運動的探險家致上最高敬意。

GUCCI融入自然和時尚元素

近兩年在時尚圈暴紅的GUCCI，不僅時裝配件熱銷，腕表和珠寶也沾光熱賣。GUCCI在今年BASEL發表的新款腕表珠寶，融入大自然和時尚元素，如怪獸、蝴蝶、蜜蜂、珊瑚蛇等，其中G-Timeless系列以星星、愛心、蜜蜂裝飾在時標上，表盤彩繪珊蝴蛇、貓咪或蝴蝶等圖案，充滿自然田野風情。

(中國時報)

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