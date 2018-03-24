2018年03月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

LV啞光亮金色小牛皮Petite Malle包款，18萬4000元。（LV提供）

LV Petite Boite Chapeau迷你帽盒包，15萬元。（LV提供）

MARC JACOBS春夏系列以「Somewhere（某個地方）」為主題，利用運動風格剪裁搭配民族風情頭巾、大型旅行包，實現設計師心中赴某個不知名地方度假的浪漫幻想。（MARC JACBOS提供）

TORY BURCH Bettina彩色條紋無袖上衣，1萬4900元。（TORY BURCH提供）

LOEWE綠色高筒造型運動鞋，2萬4000元。（LOEWE提供）

LULU GUINNESS Frida系列花籃手腕包，1萬3800元。（LULU GUINNESS提供）

kate spade new york龍蝦造型斜背包，1萬5800元。（kate spade new york提供）

Michael Kors Collection 2018春季形象廣告中，超模Iselin Steiro於大片中沐浴陽光下，身上飄逸染紗長洋裝與皮革人字拖，散發一股愜意的隨興氛圍。（MICHAEL KORS提供）

MIU MIU粉藍色編織人造皮革包，價格店洽。（MIU MIU提供）

HOGAN H320彩色印花拼接休閒鞋，1萬7700元。（HOGAN提供）

HERMES愛馬仕春夏藉《Carre Quiz（絲巾猜謎）》影片，以全新方式詮釋饒富海灘畫面的經典絲巾圖騰。（愛馬仕提供）

CELINE Scarf Bag皮革線條拼接肩背手提包，價格店洽。（CELINE提供）

女星倪妮詮釋GUCCI 2018春夏眼鏡廣告形象，戴漸層色鏡片圓框太陽眼鏡1萬5900元。（GUCCI提供）

HERMES愛馬仕Sea,Surf and Fun圖紋印花斜紋真絲方巾90×90公分，1萬4700元。（愛馬仕提供）

Bottega Veneta太陽眼鏡，1萬1625元。（BV提供）

DIOR DiorClub1黃色鏡面搭配Logo鬆緊帶遮陽帽，1萬3200元。（DIOR提供）

KENT & CURWEN聯手商業合作夥伴貝克漢，由創意總監Daniel Kearns操刀，將英國牛津、劍橋大學體育社團隊員們的形象呈現於2018春夏系列中。（KENT & CURWEN提供）

Barbour Lightweight Royston輕量型油布夾克，1萬3400元。（Barbour提供）

dunhill Radial系列旅行手提包，約3萬2000元。（dunhill提供）

KENZO MEMENTO N°2系列以創辦人高田賢三先生一張穿著牛仔褲的舊照片為發想，並融入和服剪裁及浮世繪圖騰等日式元素。（KENZO提供）

英國版《GQ》雜誌與GUCCI聯手打造名為「演出者」的短片系列，日前新公布的影片中，由舞蹈家Michael Clark為主角穿上品牌春夏男裝，赴東京踏上尋找創作靈感之旅。（GUCCI提供）

BALENCIAGA東京圖騰手環，價格店洽。（BALENCIAGA提供）

doublet灰色拼貼徽章外套，2萬9880元。（onefifteen初衣食午提供）

春分已過，清明將至，宣告著草木生長萌芽，亦是為連假出遊整裝待發的好時機。但在時尚設計師眼裡，旅行一事不僅是種動作，還是種意念的連結，穿上異國或來自另一平行時空的靈感，用個人風格做交通工具傳送，完整品牌血液裡隱藏的DNA，更似為路途的下個目的地，混搭出由外而內的飄泊悸動。（春季旅遊彩妝請看S4版）

艾瑪史東 演繹LV冒險真諦

提到旅行兩字，不得不讓人聯想到由箱包起家的法國精品LOUIS VUITTON（LV），而在品牌推出的最新廣告大片中，新任代言人艾瑪史東踏入加州沙漠荒原，演繹品牌的旅行真諦。由攝影師Craig McDean操刀的形象廣告中，她穿上2018早秋新裝，手拿經典Capucines手袋，傳達當代女性勇於追尋自由、冒險的形象。

而LV女裝創意總監Nicolas Ghesquiere除了藉服裝系列穿梭時空，也在配件上玩味品牌百年歷史，加上典藏行李箱鎖頭細節的Petite Malle及如縮小版帽盒的Petite Boite Chapeau包款，將品牌製箱傳統及皮革工藝以摩登語彙呈現。

沒目的地 設計師耍浪漫

旅行也帶給設計師們無限靈感，Marc Jacbos於紐約軍械庫中展示的2018春夏系列，即以「Somewhere（某個地方）」命名。設計師將與友人一同旅行的回憶，在腦海中化作往不知名城市的虛擬之旅，異國風情十足的頭巾，配上剪裁誇張的針織衫、色調飽和的運動裙裝和大型絲緞面料旅行包，混搭出奇幻又寫實的獨特風格。

穿著LOEWE的女人，本季則將旅行見聞一一掛上身，印度來的腰果花紋、西班牙風格的流蘇披肩，還有摩洛哥的尖頭鞋，「她是一個旅行中的女子，有一點波西米亞」，創意總監Jonathan Anderson如是說。而喜愛旅行的設計師Tory Burch，2018春夏從英國著名室內設計師David Hicks的手繪稿中找靈感，繽紛色彩和如地磚般的彩色花紋，渲染出帶有民族風情的優雅格調。

海島假期 繽紛愜意逍遙遊

一趟熱帶島嶼假期，是都市人忙裡偷閒的愜意享受，Michael Kors Collection春季形象廣告就找來超模Iselin Steiro詮釋沐浴於陽光下的慵懶風情，飄逸的紮染長洋裝搭配腳上的鱷魚皮壓紋夾腳鞋，單看就讓人投射出海風吹拂的自在清爽感。俏皮中藏著一絲叛逆的MIU MIU，本季透過人造皮革編織細節衝撞出復古美學，義大利奢華閒品牌HOGAN則祭出經典H320鞋款，百搭小白鞋套上鞋底、鞋帶彩色印花，完整一日輕鬆裝著。

向來不避諱於作品中表現少女般狂想的kate spade new york，在邁入創立25周年之際，帶領我們來到和煦的美國南方。馬里蘭州切薩皮克灣是這次公路旅行的終點，港邊的自產龍蝦、沙灘上爬行的藍蟹，都成了身上最時髦的玩意。而幽默的LULU GUINNESS，則擷取墨西哥女畫家Frida Kahlo頭戴花朵的樣貌為造型，打造熱情、充滿女性力量的腕包。

配件巧搭配 生活中覓度假風

對於終日埋首事業、家庭中的女性，精品用配件開啟了日常中的度假模式。低調寫意的HERMES愛馬仕，在本季推出的春夏絲巾系列，邀來女性攝影師Oliver Hadlee Pearch掌鏡，並藉13位女孩的2選1問答題展現青春氣息。其中Filipe Jardim設計的Sea, Surf and Fun圖紋絲巾，畫面中充滿色彩鮮明的衝浪板及棕櫚樹，由穿著運動外套的個性女孩演繹，她爽快地捨棄衝浪選擇血拼，傳遞活潑的穿搭哲學。為女性創造自信造型的CELINE，選擇延續早春推出的Scarf Bag，並用皮革抓出不扭捏的隨興造型。

遮陽小物是春夏的必備行頭之一，DIOR春夏系列即自藝術家妮基桑法勒的射擊藝術作品中汲取靈感，似結合護目鏡的造型搭配活潑色調，流暢打造出明快的運動風格。話題品牌GUCCI主打明星牌，再次請出大使演員倪妮，於洛杉磯濱海步道上演繹最新太陽眼鏡系列。她戴上復古鏡框，手拿冰淇淋甜筒，一派悠然自得的模樣渾然天成，同樣在墨鏡上玩出復古格調的Bottega Veneta，則選擇用圓形膠框造型呈現。

踏上英倫 來趟紳士之旅

英國是所有紳士嚮往的目的地，若自經典英倫形象中加入復古思潮，更貼合當代男人的個性。甫於台北誠品開設首間概念店的KENT & CURWEN，聯手商業合作夥伴貝克漢，由創意總監Daniel Kearns操刀，將條紋、英格蘭玫瑰圖騰等細節，移植於英國牛津、劍橋大學體育社團隊員們的形象中，精彩呈現出2018春夏最新系列。

而受皇室喜愛的Barbour及dunhill，也為春日雨季做好準備，重量較以往減輕30％的輕量型油布夾克，搭配採用高科技尼龍材料和小牛皮細節的Radial包款，適合季節更迭時的特殊天氣。

破格東洋風 創意天馬行空

在絕大部分西方設計師眼中，神祕又獨特的東方元素，是能玩出混搭破格的決勝點。擅長混搭各種不同文化輪廓的GUCCI，與英國版《GQ》主編Dylan Jones合作推出《演出者The Performers》系列影片，此次短片即選定東京多家情人酒店取景，由蘇格蘭編舞家Michael Clark穿著品牌春夏男裝主演，大膽用肢體探索其原創精神及豐沛的靈感來源。身為「社會觀察家」的設計師Demna Gvasalia，也在2018春夏女裝透明壓克力手環印上「TOKYO」字樣和著名景點插圖，達成宛如紀念品般的奇妙發想。

而由日本設計師高田賢三先生創立的KENZO，則藉MEMENTO N°2系列回顧日法混血DNA，現任創意總監雙人組Carol Lim及Humberto Leon，則自創辦人一張穿著牛仔褲的舊照片為發想，大量融入和服剪裁、浮世繪及竹林老虎圖騰等日式元素。憑品牌doublet入圍LVMH設計師大獎的設計師井野將之，2018春夏系列主題取材自倉庫內的滯銷商品，亦用揉合街頭元素的造型打破男女裝籓籬。

(中國時報)