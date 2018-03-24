夏如芝妝美美去旅行

Sisley極致美白全日防禦精華組，凡購買極致美白全日防禦精華50ml，即贈百合花保溼潔膚乳30ml、修護面霜10ml、植物淨化賦活精華5ml。（Sisley提供）

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中國時報
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Sisley母親節特惠組，全能乳液保養組原價9507元，特價7200元。（Sisley提供）
夏如芝換上Sisley春日彩妝，展現旅行的愜意，身著TORY BURCH洋裝，佩戴LV戒指、耳環。（JOJ PHOTO）
帶著Sisley去旅行，必備美妝逸品有全能乳液、漾澤護脣精華筆、瞬間保溼緊緻面膜、極致美白粉凝精華 、極致美白全日防禦精華、抗皺活膚御緻眼脣霜、立體修容刷、極致纖長植物保養睫毛膏、植物養護精華捲翹睫毛膏、完美持妝亮澤精華；20吋行李箱Samsonite VOA（刷色銀），1萬2000元。（JOJ PHOTO攝）
夏如芝畫上Sisley甜美妝容，穿著TORY BURCH春夏橘色洋裝，佩戴LV春夏戒指、耳環 。（JOJ PHOTO）彩妝／Sisley．彩妝師／Penny．髮型／呂任犀
迪奧精萃再生光燦淨白乳霜50ml，1萬2800元。（迪奧提供）

喜迎春夏，旅行計畫也紛紛啟動，伊林娛樂女星夏如芝剛推出《夏如芝的輕旅行－澎湖愛情故事書》，分享她的旅行美照，除了她的旅遊經驗讓人嚮往，美麗的妝容也是焦點，這次本報特邀Sisley彩妝師Penny，特別為氣質美人打造專屬旅行LOOK，不管是浪漫愜意，或是優雅知性都能盡其在我。

轉換脣色眼彩 改變妝感

這次旅行專題拍攝，Sisley也特別為夏如芝準備了旅行箱、化妝包，將旅行必備的護膚逸品與美妝神器一次展現，在彩妝色彩上，透過脣色、眼彩的轉換，就能改變妝感，為旅行更添樂趣，不管是要自拍或是拍照留念，都能展現肌膚最美狀態。

夏如芝也分享，她的隨身化妝包一定會準備氣墊粉餅、眉筆、潤脣膏，有保養成分的脣彩，不只時時呵護脣部，也能拿來當作腮紅使用，至於她的保養，她笑說，25歲後就開始超級注重保養，特別在意保溼，平時也會勤用面膜強化保養。

新款底妝 修飾兼保養

法國頂級保養專家Sisley，以植物美容學為品牌精神，1976年創立以來，備受名媛貴婦青睞，品牌除了提供個人化的美妝諮詢，今年母親節更推出強勢底妝產品「極致美白粉凝精華」，結合頂級保養成分與底妝，讓消費者一邊上妝，一邊保養， 針對母親節優惠，品牌也祭出經典明星商品回饋消費者，全能乳液保養組、極致美白全日防禦精華組、抗皺活膚前導水精華組都在特惠之列。

(中國時報)

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