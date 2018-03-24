賈靜雯用自信當婚紗

幸福人妻賈靜雯昨受邀出席設計師林莉之LinLi Boutique開幕活動，曾多次穿著旗下禮服出席活動的她，此次選穿由其引進之一襲西班牙品牌Olimpia Sanchis立體拼色禮服現身。（蘇蔓攝）

友善列印
中國時報
報導
移師至仁愛圓環的升級版LinLi Boutique，占地約200坪，內部裝潢以大量天然大理石及霧灰金屬元素妝點。（LinLi提供）
Olimpia Sanchis亮粉色立體葉面裝飾短禮服，6萬5000元。（LinLi提供）

幸福媽咪賈靜雯昨（23）日受邀出席設計師林莉之LinLi Boutique開幕，曾多次穿旗下禮服出席活動的她，笑說看到林莉就是幸福的代表，記憶最深刻的一次，是品牌為她和3個女兒打造的全家福白紗造型，至今仍留著女兒當時在照片中穿的可愛童鞋。

賈靜雯自認不適合華麗亮片和蓬裙設計，活動當天挑撞色且立體結構強烈的長禮服現身，被問到何時和老公修杰楷舉行婚禮？她回說：「因為有3個女兒的關係，很多東西要再考慮一下。」她也坦言自己對穿什麼婚紗沒有特別的想法，反而是對穿上婚紗步上紅毯的那一刻有所期待。那老公喜歡她穿什麼樣的禮服？她則自信笑答：「老公應該沒有覺得我不美的時候吧！」

而見證過坣娜、曾愷玹等不少名人幸福時刻的設計師林莉，在耕耘婚紗產業邁入30年的時刻，選擇跳脫傳統經營模式，將旗下LinLi Boutique移師北市仁愛圓環。升級版的挑高店面，以大理石及霧灰金屬元素打造出近200坪時尚內裝，未來將朝向以引進包含Olimpia Sanchis、Galvan London等國外禮服品牌及頂級訂製婚紗服務兩大部分為主，希望以嶄新視野滿足更多不同客層。

(中國時報)

郭雪芙百變紅脣秀性感

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。