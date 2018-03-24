2018年03月24日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

移師至仁愛圓環的升級版LinLi Boutique，占地約200坪，內部裝潢以大量天然大理石及霧灰金屬元素妝點。（LinLi提供）

Olimpia Sanchis亮粉色立體葉面裝飾短禮服，6萬5000元。（LinLi提供）

幸福媽咪賈靜雯昨（23）日受邀出席設計師林莉之LinLi Boutique開幕，曾多次穿旗下禮服出席活動的她，笑說看到林莉就是幸福的代表，記憶最深刻的一次，是品牌為她和3個女兒打造的全家福白紗造型，至今仍留著女兒當時在照片中穿的可愛童鞋。

賈靜雯自認不適合華麗亮片和蓬裙設計，活動當天挑撞色且立體結構強烈的長禮服現身，被問到何時和老公修杰楷舉行婚禮？她回說：「因為有3個女兒的關係，很多東西要再考慮一下。」她也坦言自己對穿什麼婚紗沒有特別的想法，反而是對穿上婚紗步上紅毯的那一刻有所期待。那老公喜歡她穿什麼樣的禮服？她則自信笑答：「老公應該沒有覺得我不美的時候吧！」

而見證過坣娜、曾愷玹等不少名人幸福時刻的設計師林莉，在耕耘婚紗產業邁入30年的時刻，選擇跳脫傳統經營模式，將旗下LinLi Boutique移師北市仁愛圓環。升級版的挑高店面，以大理石及霧灰金屬元素打造出近200坪時尚內裝，未來將朝向以引進包含Olimpia Sanchis、Galvan London等國外禮服品牌及頂級訂製婚紗服務兩大部分為主，希望以嶄新視野滿足更多不同客層。

(中國時報)