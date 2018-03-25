卡管5提案全擱置 台大籲教部 依法行政

2018年03月25日 01:56 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大準校長管中閔。（本報資料照片）

主要5提案全擱置，台大沉默力量抬頭

台大沉默力量抬頭！台大臨時校務會議昨日歷經6小時馬拉松討論及投票後，包括「認定校長遴選程序因瑕疵而無效」等5提案，全部獲得逾6成投票同意擱置。台大代理校長郭大維表示，擱置代表校務會議不予處理，請教育部依法行政；教育部則回應，待台大把臨時校務會議結果報送教育部後再處理。

台大自1月5日遴選出管中閔為新任校長後，即風波不斷，陸續爆出管涉未揭露台灣大哥大獨董身分、論文抄襲及赴大陸廈門大學兼課違反國家安全等抹黑爭議；為針對這些疑慮再做釐清，昨日台大召開臨時校務會議，並依序總共要討論「成立校長遴選爭議調查小組」、「檢討校長遴選規章」、「認定校長遴選程序因瑕疵而無效」、「要求遴選委員會及相關行政單位報告」、「要求學術倫理委員會報告管中閔學術倫理爭議」等5案。

會議默示 「支持合法校長上任」

由於物理系主任張顏輝建議，應把所有跟校長遴選有關的提案全部退回，等到校長當選人上任後再討論，「選舉已經選完就要接受結果，維護大學民主！」代表們因而同意針對這5案進行投票，結果5案均以懸殊比數通過同意擱置。值得注意的是，第三案「認定校長遴選程序因瑕疵而無效」贊成擱置者，獲得此次最高的99票。

郭大維強調，校務會議結果非常明確，這件事是校務會議不用處理的，所以大家決定把它擱置。另有校務會議代表解讀，這也默示「校務會議代表支持合法選出的校長上任」。

教部回應 收到會議結果再處理

台大牙醫研究所所長陳敏慧感慨地說，台大這艘船不能沒有船長，大家都希望台大更好，「台大像一隻老鷹一樣，不能夠一直被困在籠子裏，是否可以先讓我們的校長上任？」

教育部此前曾表示，會根據台大臨時校務會議的結果，作適法性處理。不過，昨日下午教育部人事處處長陳焜元先是表示，教育部擬修法，訂定校務會議及遴選委員會的權責畫分，但在得知5提案全遭擱置後又說，等台大把臨時校務會議結果報送教育部後再處理。

(中國時報)