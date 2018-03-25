王維中韓職初登板 奪首勝、MVP

2018年03月25日 01:56 中國時報 廖德修 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國職棒37年新球季昨開幕，韓職史上首位台灣球員王維中在所屬NC恐龍隊「馬山球場」掛帥先發，迎戰來自首爾的LG雙子隊；他主投7局送出6次三振，被擊出6支安打、僅失1分。終場NC恐龍4比2力克LG雙子，王維中以優質先發的投球內容，成為首位在韓職拿下勝投的台灣人，並獲選單場MVP寫下歷史性的一頁！

主投7局89球 僅失1分

左投的王維中最快球速153公里，共投89球，有62好球、27個壞球，好壞球比例超過2比1，控球不錯，只有1次四壞。僅在2局上因被敲2支安打和高飛犧牲打失1分，0比1落後。所幸3局下NC恐龍靠1支安打加保送、暴投、高飛犧牲打，以2比1逆轉超前。

投完7局王維中退場並取得勝投資格，NC恐龍8局下又靠3支安打、包括1發陽春全壘打再添2分，4比1拉開比數。不過LG雙子9局上先轟出全壘打追回1分，NC恐龍動用3名後援投手才結束比賽，以4比2贏得開幕戰勝利。

25歲的王維中原效力美職棒密爾瓦基釀酒人隊，1月被轉賣NC恐龍，合約總值最高90萬美元（約新台幣2635萬元），包括薪資50萬、簽約金20萬、激勵獎金20萬美元。

王維中是2011年被美職海盜隊簽下，2013年釀酒人以規則五選秀網羅他，按規定須放進大聯盟名單；因此2014年王維中成大聯盟史上首位因規則五選秀、從新人聯盟直升大聯盟球員。儘管潛力受肯定，最近4年他卻很少上大聯盟，小聯盟5年累計（不分層級）26勝21敗、自責分率3.25。

4:2 NC恐龍擊敗LG雙子

NC恐龍是2011年成軍，2012年參加韓職二軍聯賽，2013年入一軍，2016年曾打進韓職總冠軍賽，也是遭斗山熊橫掃。

此外，過去有機會加盟韓職的台灣球員有已故的徐生明，1980年代他在韓國業餘球隊表現出色，可惜當時韓職不開放外籍球員加盟。中職統一獅投手潘威倫2010年完成生涯百勝，曾引起韓職興趣，但轉隊至少需2400萬元，後來便沒下文；直到今年王維中才意外登陸韓職，且初登板就一鳴驚人！

(中國時報)