熱線美財長 陸軟硬兼施

2018年03月25日 01:56 中國時報 楊家鑫 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰開打，大陸國務院副總理劉鶴24日應邀與美國財政部長穆欽通話，劉鶴強硬表態稱，「陸方已經做好準備，有實力捍衛國家利益」；另一方面，大陸駐美大使崔天凱接受彭博採訪時態度放軟，稱對美貿易的大額順差並不符合陸方利益，「陸方願意更多從美進口，但美方做好增加對華出口的準備了嗎？」

批美違背國際貿易

大陸新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理、中財辦主任、陸美全面經濟對話陸方牽頭人劉鶴24日應約與美國財政部長穆欽通話。

劉鶴表示，「美方近日公佈301調查報告，違背國際貿易規則，不利於陸方利益，不利於美方利益，不利於全球利益。陸方已經做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護陸美經貿關係總體穩定的大局。」

另一方面，大陸駐美大使崔天凱於當地時間23日接受美國彭博電視台採訪時表示，「陸方不想同任何一方打貿易戰，仍在努力避免貿易戰。但如果有人執意要打，我們將堅決反擊。陸方不會屈從任何威脅、強迫和恐嚇，我們在考慮所有選項，將採取一切必要措施維護陸方合法權益。」

促兩國平衡有共識

不過，崔天凱隨後語氣放軟表示，「事實上，兩國政府正在進行對話，因此，我們對美方在此時採取單方面行動感到不解。對美貿易的大額順差並不符合陸方利益，陸美在促進兩國貿易平衡上是有共識的。陸方願意更多從美進口，但美方做好增加對華出口的準備了嗎？」

針對陸美貿易戰的問題，大陸前財長、現任全國社會保障基金理事會理事長樓繼偉昨天在「中國發展高層論壇2018」年會上直言，當前大陸商務部所提出的反制措施仍然是比較「軟弱」，沒打在美國要害上；「要讓我來打，肯定先打大豆，然後打汽車，再來打飛機」。

結局仍會走向談判

樓繼偉指出，陸美之間的貿易逆差不是陸美之間的問題，美國貿易赤字不是來自大陸就是來自其他國家，目前只是因為大陸競爭力強，所以主要就來自大陸。「美國要想清楚，大陸也要想清楚，我們兩國沒有必要打。」

樓繼偉稱，其實川普就是個生意人，雙方打一打就會坐下來談，貿易戰的結局仍會走向談判，畢竟貿易戰對雙方都會產生傷害，「傷敵一千，自損八百」。

(中國時報)