陸打空戰 展現戰略定力

2018年03月25日 01:56 中國時報 陳柏廷

陸美貿易戰開打，眼下大陸除藉由反制，尋求與美國溝通，打好國際輿論戰亦不可忽視。輿論戰對外既可形塑大陸正面形象，更可對華盛頓進行輿論戰的「反包圍」，藉以收到「不戰而屈人之兵」之效，讓美國知難而退。

陸美貿易戰已由美國總統川普打響了第一槍，可以預見的是，華盛頓可能還會有第二波的攻擊；北京當局無論如何看待這場蓄積已久的貿易戰，似乎大陸也只能正面的「接戰」。

面對這場沒有煙硝味，但卻可能重創陸美關係的大戰，大陸官方各部門雖然「口水戰」齊發，但北京高層仍展現一定戰略定力，從商務部不對稱局部性的反擊就可見一般。

大陸不對稱性的反擊當然是為避免對陸美關係「傷筋動骨」；只是反擊之餘，如何打好陸美經貿摩擦的「輿論戰」，恐怕更是當務之急，某種程度上，也能降低陸美貿易戰的衝擊。

平心而論，所謂的「輿論戰」，絕非只是向華盛頓方面噴噴口水，這在過去半年以來，大陸官方顯然已經做得過多，但成效如何，不用在此多說。換言之，「輿論戰」的對象更應鎖定在全球其他國家，甚至向來對大陸持有疑慮的部分西方國家。

正如美國耶魯大學高級研究員Stephen Roach所言，陸美經貿戰從爆發前後，大陸在「輿論戰」表現一直是屈居下風的。舉例來說，華盛頓一直宣稱美陸之間有高達3750億美元的貿易逆差，但實際數額應該更少，但北京卻沒給出很好解釋。

坦白說，北京當局並非沒有注意類似問題，從日前兩會結束後，大陸宣布要整併央視、央廣、中國國際廣播電台，組建「中央廣播電視總台」，希望對外能講好「中國故事」就可看出。

無論如何，大陸確實需要在「輿論戰」上加把勁，這不只是有利塑造大陸的國際形象，甚至可能從輿論戰上對美國進行反包圍，達到孫子兵法所言，「不戰而屈人之兵」的效果，讓美方知難而退。

(中國時報)