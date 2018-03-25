難逃波及 陸承諾護台商利益

2018年03月25日 01:56 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

談及陸美貿易戰開打，台商夾在中間左右為難，大陸商務部前部長、海協會會長陳德銘表示，陸美貿易戰開打，對台灣必然會有一定影響，但大陸商務部已經表明會保護好企業利益，這當然也包括台商，這是沒有問題的。

「中國發展高層論壇2018」年會昨日在北京釣魚台國賓館舉行，陳德銘受邀出席分論壇。針對不少台商憂心貿易戰一發不可收拾，可能衝擊台商產業，陳德銘在會外受訪時表明，貿易戰若是爆發，對台灣的影響當然是有；況且如果美國總統川普的貿易報復手段是針對整個亞洲供應鏈，台灣當然也很難倖免。

但陳德銘也向台商喊話強調，大陸商務部已公開聲明，會保護「我們企業」利益；這個保護範圍當然包括台商，這是沒有問題的；至於如何讓台商「趨吉避凶」，他則說，當前還是要看看15天後，美方祭出的具體手段如何，才能決定給台商什麼建議。

談及陸美貿易戰，大陸該如何反制？陳德銘指出，大陸對美國當然是要「軟硬兼施」，美國若擺出硬陣仗，大陸當然要硬起來，反之美國若願意坐下來，大陸方面也能放軟姿態。

但他也稱，美國雖然已經出拳打了一下，大陸仍希望最好不是「貿易戰」，但不可否認，大陸也會做好全面的應對。

記者還問陳德銘，是否願意和即將接任海基會董事長的張小月見面？陳德銘表示，「她承認一個中國嗎？她承認我是願意見面的，如果她連一個中國不承認，我很難見面；我當然期待，但期待的前提是『one China』。」

此外，陳德銘在論壇上表示，大國貿易摩擦與博弈將衝擊全球經濟；全球價值鏈重塑必須在多邊貿易體系下，以世貿規則為基礎來展開磋商，繼續堅持單邊主義、保護主義，「誰都不是贏家，只會損人利己」。

(中國時報)