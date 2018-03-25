日本參一咖 對陸韓課反傾銷稅

2018年03月25日 01:56 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸和美國就貿易戰擺開陣勢之際，日本23日也來湊上一腳，決定對大陸和南韓生產的部分鋼鐵產品徵收反傾銷關稅。

《日本經濟新聞》指出，日本政府於23日召開內閣會議決定，對陸（不含香港、澳門）和南韓生產的部分鋼鐵產品徵收反傾銷關稅。課稅項目含碳鋼焊接接頭，自本月31日開始徵收，稅率定為41.8％到69.2％，為期5年。此項措施將於本月30日正式公告。

日本《時事通信》社與陸媒表示，3家日本企業在去年3月向政府提出「碳鋼焊接接頭課稅申請」，促成日本財務省和經濟產業省針對原產於陸與南韓的碳鋼對焊管件產品，展開傾銷調查。被調查產品的日本海關稅號為730793，傾銷調查期為2015年10月1日至2016年9月30日。

美國川普政府甫於22日宣布，暫時不對南韓等6個盟國及歐盟徵收鋼鋁高額關稅。而日本未獲美暫時豁免鋼鋁稅。日經濟產業大臣世耕弘成23日強調，會持續請求美方將其納入豁免名單。有觀察家分析稱，日本23日決定對陸韓部分鋼品課反傾銷稅，可能與其尋求美方豁免鋼鋁稅有關。

大陸商務部網站資訊顯示，除上述碳鋼對焊管件產品外，2014年以來，日本針對大陸銷日的產品共發起過3次反傾銷調查。

2014年2月14日，日本財務省和經濟產業省應其國內產業申請，決定對自陸進口甲苯二異氰酸酯發起反傾銷調查，該項調查涉日本海關292910稅號項下產品。

2015年5月26日，日本財務省關稅局和經產省貿易經濟協力局聯合通報陸方，稱決定應其國內產業申請，對原產於大陸和南韓的氫氧化鉀產品（日海關稅號281520）發起反傾銷調查。

2016年9月30日，日本政府對陸銷日的聚對苯二甲酸乙二酯（PET）反傾銷調查，被調查產品範圍0.7dl/g以上PET，涉及日本海關稅號390760稅號項下產品。

2017年12月，該調查仲裁結果出爐，日本決定自2017年12月28日起對陸涉案產品的出口企業徵收39.8到53％的反傾銷稅。

(中國時報)