美股重挫 台股補跌壓力大

美股道瓊指數兩天重挫1149點，法人示警，本周需嚴防補跌效應，台股指數恐下探半年線。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

「兩隻大象」貿易戰火持續延燒，美股道瓊指數兩天重挫1149點，市場信心大受衝擊，台股上周五（23日）雖相對抗跌，但法人示警，本周需嚴防補跌效應，指數恐下探半年線甚至測試年線支撐。

全球股市歷經2月股災急殺，市場元氣尚未恢復，3月又再遭陸美貿易戰利空影響，儘管實際制裁措施還未出爐，但美股已先重傷倒地，道瓊之外，與台股連動程度高的費半、那斯達克指數也面臨破底危機，都讓明（26）日台股補跌壓力湧現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，在內資買盤力挺下，台股上周五表現格外抗跌，但台灣沒辦法「只走自己的路」，美股連日大跌，顯示市場對貿易戰疑慮不小，不排除本周台股內資會跟進撤出。

技術面，台股以跳空方式一舉摜破月、季線支撐，KD指標下彎，扭轉先前短多盤堅格局，美股出現做頭跡象，法人認為近期指數將回測10739點半年線支撐。若半年線失守，較大支撐將是年線10496點、約10500點關卡。

元大投顧資深副總杜富蓉分析，以往貿易制裁多是單方面執行，此次陸美兩個大國首度正面交鋒，「這場仗還有得打」，雙方僵持時間若拉長，不確定變數更多。由於指數位居萬點之上的歷史高檔區，內外資都可能陸續調節手中部位，抱現金避險；且未來兩周將公布加稅產品清單，在此之前買盤大舉介入機會不高。

大慶證券自營部協理林明謙指出，國際利空打亂盤面軍心，上周五台股急跌已讓11000點上檔買盤套牢，近日內指數需站回月線附近整理，若跌破10800點，可能形成「島狀反轉」，並要留意法人季底作帳心態是否鬆動。

(中國時報)

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