請抽離政治黑手 讓管快上任

管中閔能否順利上任，教育部該給答案了。（本報資料照片）

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中國時報

歷經6個小時的臨時校務會議，得到5個議案都擱置的投票結果，台大校務會議的態度已經很清楚，也回應尊重遴選會議的決定，大學要的是自主，再次打臉了教育部，現在球又回到一直號稱「看臨時校務會議的決定再做適法性處理」的教育部手上，教部應儘速讓準校長管中閔上任，將醜陋的政治黑手抽離台大。

從獨董、論文抄襲到廈大兼職，自管中閔當選台大校長後，卡管奧步如排山倒海而來，其中論文抄襲案最容易釐清，1月24日立委爆料管中閔涉嫌學術抄襲案，當時喧鬧了一整天之後就被發現疑似烏龍，事實是先有管中閔及暨南國際大學教授陳建良手稿，再有學生學位論文，最後才有管、陳兩人的會議報告。

接下來是廈大兼職案，以及順帶扯出在國發會主委卸任期間赴大陸交流案。事實上，廈門大學在校務會議的前幾日也就是3月21日就明白回覆，管中閔沒兼職、沒上課、沒支薪，而國發會主委卸任期間赴大陸交流案，也證明沒違背教育部及台大規定。

廈大白底黑字回覆，但教育部拿了資料卻仍悶不吭聲，硬是不還管中閔清白，俗話說大街罵人小巷道歉，教育部卻連道歉都沒有。

台大臨時校務會議已經開完，結果也顯示沉默多數不再沉默，台大也歷經有始以來遴選出的校長遲遲無法上任的荒謬。整件事看來，可以說是卡管者激起沉默多數人的戰鬥意識，紛紛站了出來，教育部一連串的卡管手段，不僅拖累台大，也重傷了台灣的高教，教育部已經把自己演成一齣鬧劇，如何退場，全民都在看，歹戲拖棚，也總要有散戲的時候。

(中國時報)

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