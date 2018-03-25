台大掛保證 爭議全都沒問題

台大臨時校務會議24日召開，針對不同委員的意見，現場進行校長候選人是否該迴避會議的投票。（季志翔攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台大臨時校務會議昨日召開，其中關於校長當選人管中閔涉及廈門大學兼職案，台大人事室和管理學院都證實，管中閔並未兼職，自國發會主委卸任後出國亦都合乎規定，另在涉及學術論文抄襲方面，中研院認為投稿的不算正式出版論文，管中閔也沒有問題。

針對管中閔2005年就到廈門大學兼職，且自國發會主委卸任後，未經核准赴陸的質疑。台大管理學院表示，本月19日收到台大校方便箋，要求清查管中閔廈門大學兼職案，經致函廈大王亞南經濟研究院後，3月21日收到廈門大學校辦公室來函，清楚說明管中閔沒兼職、沒授課、沒支薪、沒指導學生，管中閔的博士生導師只是一個資格，「性質上只是榮譽頭銜」。

至於管中閔卸任國發會主委後，未經報備核准赴陸的質疑，台大人事室指出，管中閔自國發會主委卸任後列管期限是1年，即2015年2月到2016年2月要去大陸都要報備，「查管中閔這段期間申請進大陸4次，都核准，但實際只有去3次。」

台大人事室進一步解釋，管中閔列管期限的一年中去大陸，都是參加國際會議或講學、訪問等，且每次只有1天到13天的短期行程，符合教育部對於短期客座講學的規定。

至於管中閔涉及論文抄襲學術倫理爭議一事，台大研發長李芳仁表示，事發隔天台大便發文給中研院，想要了解管及暨南大學管理學院院長陳建良2人，論文投稿到中研院的會議屬性，中研院也透過聲明稿對外表示，管、陳投稿的「網路與貿易研討會」並沒有正式審查程序，因此投稿的不算正式出版論文。

在獲得中研院的回覆後，李芳仁說，事實上暨南大學也開啟內部會議，討論管、陳2人的學術倫理案，台大曾行文給暨南大學，期望暨大回覆公文，但暨大回應，台大必須向教育部要資料，但後來聯繫教育部，教育部卻說審查結果是「機密」，迄今沒看到這份會議紀錄。

(中國時報)

請抽離政治黑手 讓管快上任 泰國張臂 爭取台大設分校

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。