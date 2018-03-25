張顯耀批教育部變政治部

2018年03月25日 01:56 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

台大校長遴選爭議延燒，日前國語日報董監事改選也遭教育部技術杯葛，前陸委會副主委張顯耀痛批，教育部長潘文忠已把教育部變成「政治部」，粗暴的用政治方式處理、介入台大校長遴選與國語日報董監事改選，潘文忠須負起政治責任，下台負責。

張顯耀指出，民進黨一路走來標榜大學與媒體自主，全面執政的權力傲慢卻沖昏了頭，使原本應免於政治鹹豬手操控的大學校園與媒體領域不得安寧，備受政府干預和折騰。

張顯耀表示，台灣最高學術殿堂的台灣大學，經校長遴選委員會選出管中閔為新任校長，教育部卻堅不認帳，一再發文要台大解釋與確認一些無中生有的事端，更配合惡質媒體與綠營教授興風作浪。原因只有一個，就是管中閔曾在馬政府時代當過政務官。

張顯耀也說，國語日報社去年因內部改選紛爭，鬧得沸沸揚揚，教育部見獵心喜，竟認定國語日報社是政府捐助成立的財團法人欲接手，今年初遭台北地方法院駁回聲請。但最近國語日報完成改選，教育部竟仍聲稱該報是政府捐助的財團法人，未依規定修改章程，改選不合法，拒絕核備新任董事長資格。

張顯耀認為，這兩件事活生生暴露教育部蠻橫無理侵犯大學自主空間，及教育性媒體的產權與自主地位。他說，民進黨政府以政黨理念和意識形態操控教育的圖謀，早在先前蠻橫修訂中學課綱即已暴露無遺，現在又再阻攔台大校長就任和否定國語日報新任董事長合法資格，只不過是其慣性與劣根性的赤裸表現罷了。

張顯耀呼籲民進黨拿開政治鹹豬手，別再糟蹋教育。他也說，教育部變成政治部，不僅部長要下台負責，更應為了變成政治打手跟社會道歉。行政院長賴清德也不能坐視不管，「如果賴清德不制止教育部這種荒腔走板的乖張行徑，他也要負全部的政治責任。」

(中國時報)