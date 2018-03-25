傅崐萁批 一個台灣兩個社會

2018年03月25日 01:56 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

地震重創花蓮，為搶救地方經濟，花蓮縣長傅崐萁編列8億暫列款作為補貼觀光、石材產業的救命錢，遭國發會主委陳美伶以「從未同意善款紓困石材、觀光業者」擋下。昨天，傅崐萁出面為縣民請纓，強調花蓮是依台南震災、高雄氣爆善款運用標準規畫補助，結果台南、高雄能補助受災店家，花蓮卻不能，他痛批「一個國家不能有兩個社會！」

賴院長打臉當年賴市長

傅崐萁更說，昔日時任台南市長的賴清德計畫支用善款20億元，重建土壤液化造成的房屋受損，問題是，當時的行政院長張善政已撥200億額度作為「土壤液化改善工程」預算支援南市，為何當時的賴市長還要動支善款來做土壤液化救助工程？這不正是捨公務預算而用善款支應，更是「賴院長打臉當年的賴市長」。

面對地方質疑中央救災分藍綠，陳美伶強調，從未說過「未同意」將善款用於紓困石材業及觀光業，任何口水、汙衊、政治語言都無助台灣的和諧與團結，希望理性、務實處理政務。

陳美伶：善款權責在地方

對於土壤液化改善爭議，陳美伶不以為然地說，善款權責在地方政府，不在行政院也不在重建小組，她無權置喙。而且，台南市善款到目前為止只用了23億左右，「怎麼可能用20億修繕液化房屋？」大家可以上市府網站看看支出明細表。

為協助花蓮產業復甦，中央政府提出融資200億元並補助1.03％利息，傅崐萁說，剩餘1％利息，縣府盼也能補助，因此將善款編列8億元的「暫列款」，再向中央爭取補助，中央若點頭，就不會動支善款，若中央窒礙難行，才會運用善款。

傅崐萁說，台南市政會議曾通過16億元善款重建24所學校，後因中央補助18億，才沒動用善款重建，花蓮縣善款監督委員會比照辦理暫列款處置8億救助金。

傅崐萁強調，沒想到陳美伶竟全盤否決花縣救助觀光、石材產業的政策，代表蔡英文總統、行政院長賴清德棄花蓮災民不顧。

應速擬出救助政策標準

傅崐萁說，震災是事實，首要之務是針對救助政策擬定標準，讓花蓮災民及命脈產業盡速重建，不需用看不見的黑手持續打擊花蓮，呼籲中央應立即回應。

「一個台灣不能有兩個社會！」傅崐萁指出，台南、高雄過去救災皆有補助產業，台南補助影響商家每戶10萬元、高雄市府補助氣爆影響店家每戶每月20萬元，每年上限240萬元，花蓮補助受影響商家，每年每戶上限僅20萬元卻遭否定，標準根本不一。

(中國時報)