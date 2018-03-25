搶救花蓮 張淑芬要員工盡量買

2018年03月25日 01:56 中國時報 張祈 、 張朝欣 ／綜合報導 ／綜合報導

台積電董娘張淑芬預計率領6500名員工到花蓮觀光，700人首發團昨抵達花蓮火車站，縣府以原住民歌舞迎接，感謝企業實際行動。張淑芬表示，除了用行動力挺花蓮，還要員工「盡量買」。不僅如此，雲林縣西螺鎮福興宮也恭請「西螺媽祖太平媽」起駕東巡花蓮，號召信眾共同復甦花蓮觀光產業。

700名台積電員工及眷屬昨到花蓮2日遊，首日以花蓮市區、七星潭景點為主，晚間安排員工品嘗在地小吃、美食，晚間特地安排花蓮伴手禮採買行程，25日則會前往賞鯨、海洋公園、林田山林業文化園區及兆豐農場，預計下午3時結束行程。

張淑芬指出，台積電在花蓮地震後積極投入復原災區損壞物，目前受理件數已完成半數，也派員對災區兒童進行心理撫慰。而為活絡商家經濟，發動旗下1萬名員工團購花蓮名產、美食，加上員工旅遊補助，邀大家力挺花蓮。

她說，為提振花蓮觀光，台積電不僅補貼每名員工3000元旅遊津貼，更與台鐵合作，在6月底前規畫9梯次觀光專列，共提供6500名員工及眷屬花蓮旅行補助，要用行動力告訴大家花蓮好山好水好安全，也呼籲員工到花蓮玩要盡量買。

另外，西螺福興宮也擴大東巡花蓮，媽祖鑾轎昨起駕與信眾500多人分乘6輛遊覽車、台鐵普悠瑪號前往花蓮。

福興宮董事長楊文鐘表示，此次東巡遶境保太平活動，24、25日遶境花蓮市及吉安鄉街道，太平媽鑾駕經過地震倒塌的雲門翠堤原址時，特別停駕為民眾祈願平安。他說，2月花蓮發生地震，福興宮取消除夕高空煙火秀，將經費捐給花蓮縣，這次遶境圓滿後，信眾還會留在花蓮住宿、採購，力挺花蓮觀光。

(中國時報)