中監下令 禁扁再跑政治場

2018年03月25日 01:56 中國時報 陳淑芬 、 劉宥廷 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

保外醫治的前總統陳水扁，日前參加兒子陳致中參選高雄市議員的初選造勢，卻違背台中監獄設下的「不上台、不演講、不受訪、不談政治」四不原則。對此，台中監獄副典獄長李進國昨表示，上台已屬違規，未來申請類似活動將不予核准。

對此，陳致中表示，當晚造勢晚會後，父親就有預感，法務部可能會有壓力，但父親告訴他，無論多困難，要他以人民為念，打拚爭氣。父子連心，親情牽掛都是一輩子，不會讓他孤單。

針對陳水扁日前在陳致中的造勢活動公開上台，並擁抱兒子，李進國表示，扁是因現場氣氛及眾人簇擁才上台，並非主動；但他因罹病步態不穩，顯然有危及健康安全之虞，加上事件經媒體報導對社會和諧也有不良影響，因此日後再申請類似活動，中監將不予核准。

但扁不僅挑戰中監底線，扁支持者籌組的「扁聯會」昨也宣布成立。扁特別以錄影方式致詞說，過去台北市議會被笑說有「小貓兩三隻的扁奴」，但如今，短短時間就壯大了，讓他越來越有信心。他也說，扁聯會的目標與宗旨，就是一邊一國、台灣入聯、平反扁案，他們絕對有信心達成。

扁也提醒支持者，不能為了小小的事，例如在群組中為了不同意見竟然說要退會、退錢，「理想目標還沒達成前，不要計較這麼小的事情。」

扁聯會總顧問鄭新助致詞時則嗆蔡政府，扁聯會要當扁的「御林軍」，要公開挑戰惡質的民進黨，如果蔡英文總統沒有釋出善意，以後「要吃蒼蠅自己抓」！

扁聯會常務理事黃慶林則爆料說，有件事忍耐多年，就是當初他擔任第3屆北市黨部主委時，蔡英文在一場會議中，一開口就要大家別說阿扁無罪，讓他覺得蔡「無情無義」，怎麼可能特赦阿扁？「無情無義的人，我們還要繼續支持嗎？」炮火相當猛烈。

(中國時報)