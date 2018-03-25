邱文祥、李錫錕參選北市長

2018年03月25日 01:56 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

前台北市副市長、泌尿科醫師邱文祥昨日宣布，以無黨籍身分參加年底台北市長選舉，而台大教授李錫錕今天也將宣布以無黨籍參選北市長，兩人都希望循柯P無黨模式，成為第二個白色力量。對此，柯文哲回應，邱、李都有一定水準，但能不能成功，有時是「時也、運也、命也。」

曾任陽明大學醫學院院長、台北市立聯合醫院總院長的邱文祥，昨宣布參選，就打出DEAN RIGHT（好院長）名號，笑稱「100個P（教授，此應為暗指柯P）才有1個DEAN（院長）」，挑戰現任市長柯文哲意味濃厚。

談及參選原因，邱文祥說，這3年台北市政嚴重空轉，令他很擔心，柯文哲是外科醫生，但大巨蛋問題卻拖這麼久沒解決，就像「把肚子剖開3天不處理，這邏輯怪怪的。」

邱文祥指出，大巨蛋底下是捷運板南線，如果蛋體累積生鏽突然崩塌，那北市就糟糕了，所以他才決定參選；若他當市長，一定會把大巨蛋蓋好，開國際標把關安全問題。

此外，邱文祥還主張老舊社區活化、改善內湖壅塞交通、深化英語教育與續發敬老金。他也將從4月10日起，每周二、三、四在臉書「良醫治台北」粉絲專頁直播和民眾討論市政。

外界認為邱文祥參選會瓜分藍營選票，邱文祥表示，他的朋友藍綠一樣多，不會瓜分藍或綠，只會給市民更多選擇，他也會堅持無黨無派，不會加入國民黨或接受整合，絕對參選到底。

此外，被網民封為「最狂教授」的李錫錕，今天將以「感謝祭」形式宣布參選台北市長，除了感謝網友支持，也會提出核心政見方向。他說，雖然是國民黨終身黨員，但去中選會登記時，沒寫國民黨，自然就是無黨。

(中國時報)