新聞透視－泰國的挑戰 讓中產階級富起來

2018年03月25日 01:56 中國時報 謝錦芳

泰國總理室部長戈沙（Kobsak Pootrakool）表示，泰國邁向知識經濟過程中，歡迎台商赴泰國投資。（謝錦芳攝）

泰國曼谷以塞車聞名，馬路變停車場，考驗駕駛人的耐性。（謝錦芳攝）

泰國小檔案

經商難易度評比

泰國是20年前亞洲金融風暴的發源地，當時外資大舉撤出，泰銖一夕崩盤，許多企業負責人財富瞬間蒸發，一時周轉失靈，被逼得跳樓；20年之後，泰國再度向外資招手，以非常優惠的條件釋出土地與租稅減免，這回泰國是否學到教訓？

泰國總理室部長戈沙曾經在中央銀行任職多年，回頭看20年前的亞洲金融風暴，他表示，有機會見證這一場風暴，也學到很多，經歷過這一場風暴，泰國金融業變得比較審慎，避免再犯過去同樣的錯誤。

20年來 貧富差距擴大

不過，這20年來，泰國經濟發展停滯，貧富差距明顯擴大。據統計，泰國金字塔頂層最富有10%的所得囊括全國的37%，而底層10%/的所得僅占全國1.1%；泰國最有錢的20%擁有全國80%的土地，而底層20%擁有的土地僅全國的0.3%。

走出曼谷市中心區，臭水溝旁邊住著許多窮人，高架橋下也有許多鐵皮屋，生活環境非常差。

一位泰國企業界人士指出，這20年來，泰國財富集中度越來越高，貧富差距擴大是政府長期漠視的結果。

泰國經濟控制在幾個大財團手中，中小企業相當較弱。一位泰國老僑指出，泰國對台灣招手，希望向台灣學習，培養更多中小企業，讓中產階級富起來，有助改善貧富差距。

向台學習 培養中小企業 泰國推出4.0新經濟藍圖，多項重大基礎建設工程的預算，政府出資3成，其他採公私合夥制度(PPP)進行。政府今年用於4.0的預算高達500億美元，這些經濟成長的果實能否讓全民雨露均霑，不僅關係4.0計畫的成敗，也考驗泰國政府的執行力。

(中國時報)