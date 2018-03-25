打造泰國4.0 把握黃金5年

2018年03月25日 01:56 中國時報 謝錦芳 ／曼谷報導 ／曼谷報導

全球各大都市中，泰國曼谷以塞車聞名，一旦塞在高速公路上，連億萬富豪也動彈不得；從交通打結到經濟原地踏步，讓泰國競爭力大幅滑落，泰國政府選定10大產業，釋出土地、租稅優惠吸引外資，全力開發東部經濟走廊（EEC），要打造泰國4.0，加速邁向已開發國家。泰國台商說，「這是千載難逢的時機，有意投資者，應好好把握這黃金5年。」

放眼東南亞新興市場，近年泰國經濟成長率吊車尾，遠不如馬來西亞、印尼、菲律賓與越南。1997年以前，泰國經濟成長率是兩位數成長，1997金融風暴之後，經濟發展停滯。泰國總理室部長戈沙(Kobsak Pootrakool)指出，「這幾年泰國競爭力衰退，我們必須進行改革，打造泰國4.0，打造新泰國。」

觀光是泰國重點產業，為改善各地交通，提升旅遊品質，泰國政府規畫海、陸、空數百項大型基礎建設，例如機場擴建、高鐵的興建，以及串連全國雙軌鐵路系統。

泰國4.0的焦點是「東部經濟走廊」（EEC），位於北柳、羅勇與春里府，計畫透過公路、高速公路與鐵路進行無縫接軌，同時建造曼谷到羅勇的高鐵，連接三個機場，將東部經濟走廊打造為東南亞物流中心。

為了吸引外資，泰國政府推出一連串土地、租稅優惠，設立單一窗口，簡化申請流程。依世界銀行公布的「經商難易度評比」，泰國在全球排名第26，落後新加坡、香港、台灣，但優於日本、越南。

東部經濟走廊政策委員會祕書長柯尼特（Knit Sangsubhan）指出，「泰國必須建設，這是基於泰國的需求。從區域整合的觀點來看，合作重於競爭，我們歡迎各國投資者來到EEC特區，共同打造東部經濟走廊。」

東部經濟走廊創新園區（EECi）以創新研發為主，台灣的工業技術研究院去年與泰方簽署多項備忘錄，準備進行多面項合作。柯尼特指出，「台灣在高科技方面，特別是自動化機械很進步，非常值得泰國學習。此外，精緻農業方面，未來有很多合作機會。」

泰國台商聯合總會副總會長張玲琴，目前同時是泰國-台灣科技學院董事長，1970年代隨父親張聚麟移民泰國。張聚麟白手起家，創辦BDI集團，主要製造汽車零件，他同時創辦泰國第一所有三種語言（中、英、泰）的國際學校，培養人才。張聚麟過世後，張玲琴接手家族企業，目前BDI集團年營業額逾25億泰銖。

EEC特區提供大幅度的租稅與土地優惠，對廠商相當有誘因，據了解，大陸已有數百家企業進駐安美德工業園區，搶占商機。張玲琴說，「我們有一個廠就在EEC特區，目前準備擴廠。」她表示，「有意到泰國投資者，應趕快把握這黃金5年，爭取好的投資機會。」

泰國缺工問題嚴重，張玲琴指出，「訂單大量湧入，本地勞工不足，就必須從緬甸、寮國、柬埔寨等引進勞工。除了一般勞工，中階技術人員、管理階層也非常欠缺。」為解決人才問題，張聚麟開辦泰國─台灣科技學院，目前由張玲琴接手。

近年來泰國的外人直接投資嚴重下滑。中華經濟研究院東協中心主任徐遵慈指出，自2017年起，泰國軍政府為拉攏民心與企業，推出泰國4.0等政策，帶來振興經濟的作用。

泰國這近期外資主要來自日本、大陸、韓國等，徐遵慈分析，這些外資主要看上泰國產業結構面帶來的機會，以及東協整合後，泰國的中心位置，這些優勢未來可能發酵。

泰國4.0究竟能夠吸引多少外資，泰國本地企業能否從跨國合作學到專業技術，進而轉型升級，有待進一步觀察。外資進駐之後，能否找到所需的專業人才，恐怕是更大的考驗。

(中國時報)