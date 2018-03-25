泰國張臂 爭取台大設分校

台灣駐泰國代表童振源。（謝錦芳攝）

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中國時報
／曼谷報導

泰國發展4.0，聚焦十大產業，急需高科技與管理人才，多家台商積極爭取台大赴泰國設立分校，泰國東部經濟走廊政策委員會祕書長柯尼特(Knit Sangsubhan)表示樂觀其成。台灣駐泰國代表童振源表示，台大如果順利赴泰設分校，可能成為泰國第一家外國分校。

安美德集團為泰國最大工業園區土地開發商，工業區內有1300多家企業，年產值逾400億美元，占泰國GDP的10%，創辦人邱威功為台大機械系畢業的華僑。

泰國政府推出4.0，其中最重要的東部經濟走廊(EEC)剛好是安美德集團開發的工業區所在地，安美德集團受惠極大，該集團目前準備大規模開發智慧城市，設立台商工業園區，吸引更多台商赴泰國投資。

為解決企業缺人才的問題，安美德集團創辦人邱威功邀請台大赴泰設分校，地點就在安美德工業園區。安美德華語事務執行封明磊指出，台大泰國分校建校案已獲核准，土地也準備好了，將興建教學大樓，就等台大進一步動作。不過，目前比較尷尬的是台大校長懸缺。泰國許多華僑是台大校友，面對台大校長選出後，卻遲遲無法上任，表示難以理解。

針對缺工問題，童振源表示，台灣有許多科技大學，或是以外語進行教學的大學，可以提供泰國學生名額，代表處將設立網路平台，積極媒合各大學，協助泰國青年到台灣留學，同時為台灣的大學開拓國際學生，也為企業解決問題，一舉多得。

童振源表示，泰國4.0與台灣的5加2產業相當接近，代表處特別成立負責的窗口，加強雙方在汽車、生物科技與生化、資通訊、新農業方面的合作。

(中國時報)

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