猿嘯桃園 中信開幕5連勝沒了

2018年03月25日 01:56 中國時報 廖德修 ／桃園報導 ／桃園報導

中職29年開幕戰，猿隊廖健富首次優質蹲捕，加上手感火燙，3打數2安打攻下1分，為猿隊立首功。（陳怡誠攝）

中華職棒昨日戰果表

中華職棒29年，24日晚間在桃園球場進行開幕戰，地主Lamigo桃猿落後4分奮戰不懈，演出大逆轉，終場以6比4力克中信兄弟，中止中信在中職聯盟開幕戰的5連勝紀錄。昨役觀眾1萬8521人，開幕戰史上連續8年觀眾破萬，猿隊戰績、票房雙雙開紅盤，賽後去年選秀加盟的新人林立獲MVP。

猿隊總教練洪一中賽後表示，先發投手道恩斯可能因開幕戰觀眾很多，腎上腺素分泌過盛，情緒興奮；一開始球無法投到位，才會被中信打者迎頭痛擊。但他畢竟是有經驗的洋投，挺過前兩局的亂流後即恢復正常，才能投完6局拿下勝投。

新人林立 獲單場MVP

林立首次參加聯盟開幕戰，轟出2分全壘打，獲選單場MVP。他說，上場就是全力以赴，做好自己該做的事；打擊策略上，教練指示鎖定速球攻擊，果然逮到中信洋投賽格威一顆較好打的速球，順利轟出全壘打，「其實還蠻幸運的」。

後援戰力足 菜鳥立功

猿隊另一個贏球關鍵在牛棚，道恩斯投完6局退場休息，教練團啟動後援投手上場接力，朱俊祥、林柏佑與「鄉長」陳禹勳各投1局守住2分領先；朱、林各獲1次中繼成功，鄉長則記1次救援成功。

洪一中指出，先發陣容有2名選秀新人，是因他們平常的表現有一定水準，才決定排在開幕戰應戰，有實力的菜鳥就必須多上場，才能快速累積經驗。「其實開幕戰只是一年240場例行賽中的一場，輸贏不必太在意，最重要的是從比賽中獲得成長」。

猿隊不僅新人表現佳，資深球員如郭嚴文3打數3安打、猛打賞演出；林泓育、余德龍也都稱職。33歲老將鍾承祐雖然最後才上場代跑、代守右外野，但8局上一次右外野長傳本壘，刺殺中信跑者陳子豪，化解失分危機，是非常漂亮且關鍵的守備，難怪洪一中在休息區使出「昇龍拳」振臂歡呼！

(中國時報)